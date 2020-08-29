Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?

Show TV aracılığı ile yayınlanan ve 2017 yılından beri ekranlarda olan Çukur dizisinin yeni sezon çekimleri sürüyor. Her bölümü ilgiyle beklenen ve izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezonun henüz daha başlarında sürpriz bir ayrılık olacağı bilgisi yeni sezonu merakla bekleyen izleyiciler ile paylaşıldı. TV100’den Birsen Altuntaş’ın yaptığı habere göre; Çukur dizisinde rol alan ve Azer karakterini canlandıran oyuncu Cihangir Ceyhan, yeni sezonda 3.bölümde dizi kadrosundan ayrılıp rolüne veda edecek. Haber gündeme düştüğünden beri izleyici Azer karakterinin nasıl veda edeceği merak ediyor. Ekranların vazgeçilmezi haline gelen Çukur dizisinin oyuncu kadrosundan Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan’ın diziye veda etmesinin nedeni Ay Yapım tarafından Show TV’ de yayınlanacak olan Alevlerin Ardından adlı dizide başrol oyuncusunu canlandıracak. Adını ilk olarak intenette yayınlanan intenet dizisi Sıfır Bir’ de Cio karakteri ile duyuran Cihangir Ceyhan kısa süresinde kendine büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başardı. Şimdi ise Ay Yapım’ın yeni dizisi Alevlerin Ardından’ da başrolü Dilan Çiçek Deniz ile paylaşacak olan Cihangir Ceyhan’ın sergileyeceği oyunculuk hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Yükselen yıldız Cihangir Ceyhan:

1989 doğumlu Cihangir Ceyhan şuan 31 yaşındadır ve kendisi bir terazi burcudur. Adana doğumlu olan oyuncunun, baba tarafı Elazığlı anne tarafı ise Diyarbakırlıdır ve ailenin en küçüğüdür. Kariyerinin başlarında Youtube’da yayınlanan Sıfır Bir adlı dizide başlamıştır. Sıfır Bir dizisi sevilip bolca hayran kazanınca Blue TV’ye geçmiştir. Cihangir Ceyhan çete üyesi olan Cio Baba karakterini canlandırmış ve bu rolüyle büyük bir kitlenin sevgisi ve ilgisini kazanmış daha sonra dizi Blu Tv tarafından alınınca bu hayran kitlesi ikiye katlanmıştır ünlü oyuncu tanındıkça kariyer basamaklarını daha hızlı çıkmaya başlamıştır. Cihangir Ceyhan ilerleyen zamanlarda Sıfır Bir dizi kadrosundan ayrılıp Cio karakterine veda etmiş sonrasında Çukur dizisine geçmiştir. O zamanın dedikoduları ise Sıfır Bir dizisinde beraber rol aldığı, rol arkadaşları ile aralarında yaşanan sorunlardan dolayı olduğu yönündedir. Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın’ın yaptığı Sıfır Bir dizisi, Savaş Satış ve Cihangir Ceyhan gibi işinin ehli insanların sergilediği etkileyici oyunculuklarıyla çok kısa bir sürede sosyal medyayı sallamış ve intenetin fenomen bir dizisi haline gelmeyi başarmıştır Adana’nın Hürriyet Mahallesinde üç arkadaşın başından geçenler ve yaptıkları işleri anlatan dizi, atmosferi, gerçeği yansıtması ve sergilediği samimiyet ile insanların çok hoşuna gitmiş, bolca beğeni toplamış ve merak edilmiştir. 177 cm boyunda ve 75 kilo olan oyuncunun şuanda bir ilişkisinin var olduğu bilinmemektedir. İstanbul’da uzun süre boyunca kameralar karşısında aktörlük eğitimi alan Cihangir Ceyhan’ın Bilinen ilk rolü ise Yusuf isimli sinema filmindeki Serdar rolüdür. Ünlü oyuncunun kariyerinde izleyeceği yol ve bundan sonra içinde bulunacağı projelerde merak konusu.