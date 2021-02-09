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Çukur Aykut kimdir? Berhan Taşdelen kimdir?

Ekranların sevilen dizilerinden birisi haline gelen Çukur'a engelli olan Aykut geri döndü. Diziyi izleyen pek çok kişi, Çukur Aykut kimdir? Berhan Taşdelen kimdir? sorularını araştırmaktadır.

09 Şubat 2021 Salı 17:11
Çukur Aykut kimdir? Berhan Taşdelen kimdir?
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SHOW TV ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden Çukur dizisine son bölümde yeniden katılan Aykut merak ediliyor. Aykut karakterine Berhan Taşdelen’in canlandırdığı dizide pek çok Çukur hayranı Aykut ve Berhan Taşdelen’i araştırmaya başladı.

Çukur Aykut kimdir?

Aras Bulut İynemli ve Perihan Savaş’ın başrollerinde olduğu Çukur dizisinde Yamaç’ın çok sevdiği Aykut diziye tekrar katıldı. Engelli birisi olan Aykut karakterine Berhan Taşdelen hayat veriyor.

Berhan Taşdelen kimdir?

Çukur dizisinin en masum karakteri olan Aykut’a hayat veren Berhan Taşdelen, 1996 tarihinde doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü öğrencisi olan Taşdelen’in Aykut karakteri ilk rolüdür. Taşdelen aynı zamanda çok sayıda tiyatro oyununda görev almıştır.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:11
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