SHOW TV ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden Çukur dizisine son bölümde yeniden katılan Aykut merak ediliyor. Aykut karakterine Berhan Taşdelen’in canlandırdığı dizide pek çok Çukur hayranı Aykut ve Berhan Taşdelen’i araştırmaya başladı.

Çukur Aykut kimdir?

Berhan Taşdelen kimdir?

Aras Bulut İynemli ve Perihan Savaş’ın başrollerinde olduğu Çukur dizisinde Yamaç’ın çok sevdiği Aykut diziye tekrar katıldı. Engelli birisi olan Aykut karakterine Berhan Taşdelen hayat veriyor.

Çukur dizisinin en masum karakteri olan Aykut’a hayat veren Berhan Taşdelen, 1996 tarihinde doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü öğrencisi olan Taşdelen’in Aykut karakteri ilk rolüdür. Taşdelen aynı zamanda çok sayıda tiyatro oyununda görev almıştır.