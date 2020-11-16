İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Çukur Arık Böke Erdenet diziye geri gelecek mi?

Pazartesi günü basında geniş bir yer bulan Çukur Arık Böke Erdenet diziye geri gelecek mi? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Çukur Arık Böke Erdenet diziye geri gelecek mi? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Kasım 16 Pazartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:25
Çukur Arık Böke Erdenet diziye geri gelecek mi?
Takip Et:

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’da ayrılık rüzgarı esiyor. Sevilen diziye yeni sezonda katılan Arık Böke karakteri diziye veda etti. Dizide Arık Böke karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Barış Arduç sosyal medya hesabından Çukur’a ve izleyicilere veda mesajı yayınladı.


Ay Yapım’ın hazırladığı dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Barış Arduç dizide Arık Böke Erdenet karakterine hayat veriyordu. Arık ve Yamaç’ın sahneleri büyük bir ilgiyle izlenirken, Barış Arduç’un diziden ayrılması sürpriz bir şekilde karşılandı. Arık Böke dün akşam yayınlanan bölümde Cumali Koçavalı tarafından vurulmuştu.

Arık Böke neden öldü, Barış Arduç Çukur’dan neden ayrıldı?

Dizinin dün yayınlanan bölümünde vurulan Arık Böke öldü. Arık Böke karakterinin vurulması senaryonun ilerleyişiyle alakalı olarak görüldü. Arık Böke karakterine hayat veren Barış Arduç sosyal medya hesabından izleyicilere teşekkür eden bir veda mesajı yayınladı.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziShow TvÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Çukur Arık Böke Erdenet diziye geri gelecek mi?
Yasak Elma dizisi Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman'ın yer aldığı diziler
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Güner oynadığı diziler
Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu nerelidir?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? TRT Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve çekim yeri
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Fibabanka kurban bayramı için düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası
Evde tek kullanımlık önlük nasıl dikilir, Önlük yaparak ne kadar kazanılır?
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kanalı ve canlı yayın saati
Plaka ile kayıp çalıntı araç sorgulama işlemi
Murat Boz - Can Kenarım şarkı sözleri ve video klibi
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon final mi yapıyor?
Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç'ın hayatı!
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
BİM ürünlerinden Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.