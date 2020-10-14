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Çukur Arık Böke Erdenet dizide olmayacak mı? Barış Arduç diziden ayrıldı mı?

Show TV ekranlarının başarılı dizisi Çukur yen bölümüyle nefes kesti. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Arık Böke Erdenet vuruldu. Arık Böke Erdenet’in vurulmasının ardından izleyiciler Arık Böke neden öldü, Barış Arduç diziden ayrıldı mı sorularını araştırmaya başladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:20
Çukur Arık Böke Erdenet dizide olmayacak mı? Barış Arduç diziden ayrıldı mı?
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’da ayrılık rüzgarı esiyor. Sevilen diziye yeni sezonda katılan Arık Böke karakteri diziye veda etti. Dizide Arık Böke karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Barış Arduç sosyal medya hesabından Çukur’a ve izleyicilere veda mesajı yayınladı.


Ay Yapım’ın hazırladığı dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Barış Arduç dizide Arık Böke Erdenet karakterine hayat veriyordu. Arık ve Yamaç’ın sahneleri büyük bir ilgiyle izlenirken, Barış Arduç’un diziden ayrılması sürpriz bir şekilde karşılandı. Arık Böke dün akşam yayınlanan bölümde Cumali Koçavalı tarafından vurulmuştu.

Arık Böke neden öldü, Barış Arduç Çukur’dan neden ayrıldı?

Dizinin dün yayınlanan bölümünde vurulan Arık Böke öldü. Arık Böke karakterinin vurulması senaryonun ilerleyişiyle alakalı olarak görüldü. Arık Böke karakterine hayat veren Barış Arduç sosyal medya hesabından izleyicilere teşekkür eden bir veda mesajı yayınladı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 14:20
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow TvDizi
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