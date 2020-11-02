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Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 02.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:41
Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak?
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Show TV’de her hafta reytingde üst sıralarda yer alan Çukur dizisine yeni dahil olacak olan Cumali Amca karakterini Şener Şen ve Çetin Tekindor ile görüşüldüğünü biliyoruz ancak henüz net bir bilgi yok. Ay Yapım, bu hafta Cumali Koçovalı rollerinin iki üstadının isimleri konusunda hala net bir karar veremiyor ... Çukur dizisi, yeni Cumali Amca rolü karşılığında Şener Şen ve Çetin Tekindor gibi ustaların isimleriyle görüşmeye başladı.  Şener Şen sağlık durumundan dolayı net cevaplar veremediği için Çukur dizisinin olay örgüsüne göre bu olaylar 10. bölümden sonra çözüme kavuşacak.

İzleyiciler İçerde dizisinde Celal Baba karakteri ile iyi bir izlenim bırakan Çetin Tekindor’u istiyor.



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow TvKoçovalı
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