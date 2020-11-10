Çukur Amca Cumali Koçovalı kim oldu? Haluk Bilginer diziye ne zaman katılacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve hemen her bölümü reytinglerde en üst sıralarda yer alan Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak İdris Koçovalı’nın amcası Cumali Koçovalı’nın diziye dahil olacağı ifade edildi. Cumali Koçovalı’ya kimin hayat vereceği ise merak edilenler arasında yer aldı.

Çukur Cumali Koçovalı’yı Kim Canlandıracak?

Çukur dizisinde İdris Koçovalı’nın amcası olarak izlenecek olan Cumali Koçovalı’ya Haluk Bilginer’in hayat vereceği öne sürülüyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde dahil olması beklenen usta oyuncunun dizideki tüm dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Dizinin yeni bölümünde Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir duruma sokmuşken, Yamaç mükemmel bir hamle ile bu durumdan kendini kurtaracak ve beklenmedik bir iş teklifi alacak. Çağatay’ın yaptığı ziyaretten sonra Efsun oldukça sıkıntılı bir duruma gelecek. Evde kadınlar arasındaki gerginlik iyice arttığı sırada Sultan, Aliço’ya önemli bir görev verecek.