İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Koronavirüs aşısına sipariş yağmuru
Son Dakika
Koronavirüs aşısına sipariş yağmuru

Çukur Amca Cumali Koçovalı kim oldu? Haluk Bilginer diziye ne zaman katılacak?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'a yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Son olarak ortaya atılan iddialara göre Haluk Bilginer diziye Cumali Koçovalı karakteriyle dahil olacak...

10 Kasım 2020 Salı 18:12
Çukur Amca Cumali Koçovalı kim oldu? Haluk Bilginer diziye ne zaman katılacak?
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan ve hemen her bölümü reytinglerde en üst sıralarda yer alan Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak İdris Koçovalı’nın amcası Cumali Koçovalı’nın diziye dahil olacağı ifade edildi. Cumali Koçovalı’ya kimin hayat vereceği ise merak edilenler arasında yer aldı.

Çukur Cumali Koçovalı’yı Kim Canlandıracak?


Çukur dizisinde İdris Koçovalı’nın amcası olarak izlenecek olan Cumali Koçovalı’ya Haluk Bilginer’in hayat vereceği öne sürülüyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde dahil olması beklenen usta oyuncunun dizideki tüm dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Dizinin yeni bölümünde Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir duruma sokmuşken, Yamaç mükemmel bir hamle ile bu durumdan kendini kurtaracak ve beklenmedik bir iş teklifi alacak. Çağatay’ın yaptığı ziyaretten sonra Efsun oldukça sıkıntılı bir duruma gelecek. Evde kadınlar arasındaki gerginlik iyice arttığı sırada Sultan, Aliço’ya önemli bir görev verecek.



Son Güncelleme: 10.11.2020 18:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukurCumali Koçovalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.