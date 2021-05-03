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Çukur Akın öldü mü? Burak Dakak Çukur dizisinden ayrıldı mı?

Türkiye’nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizilerin başında gelen Çukur dizisinin oyuncuları merak ediliyor. İzleyiciler Çukur Akın karakteri öldü mü, Burak Dakak Çukur dizisinden ayrıldı mı, Burak Dakak kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:40
Çukur Akın öldü mü? Burak Dakak Çukur dizisinden ayrıldı mı?
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Yayınlandığı günden itibaren Show TV ekranlarının en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizilerinin başında gelen Çukur dizisi büyük bir heyecanla devam ediyor. Diziyle ilgili birçok iddia ortaya atılırken dizinin oyuncuları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Çukur dizisinde bazı oyuncular diziden ayrılmaya başladı. Bu oyuncular arasında Burak Dakak da bulunuyor. Burak Dakak dizide akın karakterini oynuyor. İzleyiciler Çukur Akın karakteri öldü mü, Burak Dakak çukur dizisinden ayrıldı mı, Burak Dakak kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Burak Dakak Kimdir?

Burak Dakak, 18 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Çukur dizisinde akın koç ovalı karakterine hayat veriyor. İlk kez doğruluk ekseni adlı dizide çocuk oyuncu olarak rol aldı. 2018 yılında ise Gülperi dizisinde kendisine yer buldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve televizyon bölümünde eğitimini sürdürüyor. 22 yaşında olmasına rağmen başarılı bir oyunculuk performansı ortaya koyuyor. Geleceğinin açık olduğu anlaşılıyor.




Son Güncelleme: 03.05.2021 23:40
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Anahtar Kelimeler:
Burak DakakÇukurAkın
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