Çukur Akın Koçovalı ölüyor mu? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu?

Başrolünde Aras Bulut’un bulunduğu dizide, Aras Bulut’a eşlik etmekte olan; Nejat İşler, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Burak Dakak, Perihan Savaş ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Çukur dizisinin yeni bölümü ise ekranlara 113’üncü bölümü ile 25 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

Akın karakteri diziden ayrılıyor mu?

Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölümlerinde Koçavalı ailesi bu sefer Akın Koçavalı’ya yapılan saldırı ile yıkılacak. Ağır bir şekilde yaralanan Akın’ın sağlığı Koçavalı ailesinin morallerini altüst etmiştir. Çukur’da Selim Koçavalı’nın ölümünden sonra onun evladı Akın’ın da ölmesi o kadar imkansız gözükmüyor. Bunun sonucuna ise önümüzdeki bölümde ulaşacağız.

Çukur’un yeni bölümünün içinde neler geçecek?

Akın’ın ardından Aliço ve Emmi’nin yaşam mücadeleleri sürerken mahallede gerçekleşen bir patlama herkesin ödünü koparacak. Koçavalılar bir taraftan Çukur’un aldığı yaralardan iyileşmesini sağlarken öteki taraftan Erdenetler’den intikam almak isteyecektir. Cumali Amca ile görüşen Vatroluu’nun yapmış olduğu ince planlar adeta dudakları uçuklatacak. Koçavalılar’ın evinde Efsunla ilgili gün yüzüne çıkacak gelişmeler bütün herkes için yeni bir dönüm noktası olacak. Koçavalılar tarafından yapılan bir intikam planı daha yerini bulacak ve Erdenetlerden birisi ölecek.,

Dizinin senaryosu Gökhan Horzum tarafından ele alınıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Çukur dizisin oyuncu kadrosu ise; Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Burak Dakak, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Genco Özak, İrem Altuğ, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Ferit Kaya, Kadir Çermik, Cem Uslu, Ayraç Usun ve İlkay Akdağlı gibi oyuncular yer almaktadır.

Çukur dizisinin 113. Bölümü ise Pazartesi günü saat 20:00’de Show TV ekranlarına gelecek.