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Çukur Afganistan sahnesi nerede çekildi?

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisi her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Çekimlerine son gaz devam etmekte olan Çukur dizisinin çekimlerinin nerede yer aldığı gündeme geldi. Çukur dizisinin Afganistan sahnesinin nerede çekildiği ise merak konusu oldu. Afganistan sahnesinin Gökçetoprak Köyü’nde çekildiği söylendi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:05
Çukur Afganistan sahnesi nerede çekildi?
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Türkiye’nin en gözde dizilerinden olan Çukur dizisinin çekimleri devam etmekte. Toplam 114. bölümüne ulaşan Çukur dizisi her hafta Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Son zamanlarda Çukur dizisi hakkında gündeme gelen konulardan birisi Afganistan çekimlerinin nerede yapıldığıydı. Son bölümünün Afganistan’da geçtiği Çukur dizisi aslında Türkiye’de çekildi. 

Afganistan sahneleri için Türkiye içerisinde Afganistan’ı en çok andıran yer belirlenerek dizinin çekimleri orada gerçekleştirildi. Son bölümde yer alan Afganistan sahnesinin çekimleri Nevşehir’de yer alan Gökçetoprak Köyü’nde yapıldı. İşkence sahneleri için özenle seçilen alanlar sayesinde dizi gerçekten de Afganistan’da çekilmiş gibi gözüküyordu. Bu sahnelerin içerisinde Yamaç’ı bulabilmek için Afganistan’a doğru yola çıkan Aliço ve Emni yer aldı. Bugün yayınlanacak bölümde bu karakterlerin Afganistan’dan kaçışına tanık olacağız gibi görünüyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 23:05
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ÇukurShow TvAfganistanÇukur Dizisi Nerede çekiliyorNevşehirGökçetoprak
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