Çukur Afganistan sahnesi nerede çekildi?

Türkiye’nin en gözde dizilerinden olandizisinin çekimleri devam etmekte. Toplam 114. bölümüne ulaşan Çukur dizisi her haftaekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Son zamanlarda Çukur dizisi hakkında gündeme gelen konulardan birisiçekimlerinin nerede yapıldığıydı. Son bölümünün Afganistan’da geçtiği Çukur dizisi aslında Türkiye’de çekildi.

Afganistan sahneleri için Türkiye içerisinde Afganistan’ı en çok andıran yer belirlenerek dizinin çekimleri orada gerçekleştirildi. Son bölümde yer alan Afganistan sahnesinin çekimleri Nevşehir’de yer alan Gökçetoprak Köyü’nde yapıldı. İşkence sahneleri için özenle seçilen alanlar sayesinde dizi gerçekten de Afganistan’da çekilmiş gibi gözüküyordu. Bu sahnelerin içerisinde Yamaç’ı bulabilmek için Afganistan’a doğru yola çıkan Aliço ve Emni yer aldı. Bugün yayınlanacak bölümde bu karakterlerin Afganistan’dan kaçışına tanık olacağız gibi görünüyor.

