Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur, 4 sezondur ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Leyla hakkında detaylar merak edilmektedir. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeni Sinan Öztürk, senaristi ise Gökhan Horzum ve Damla Serim’ dir. Diziye sonradan katılan Leyla karakteri oldukça ilgi çekmiştir.
Leyla kim?
İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde ekrana gelen dizinin Leyla’sı, amcanın kızıdır. Leyla karakterini Çağla Demir canlandırmaktadır.
Çağla Demir
Yer aldığı projeler
- 2014-Medcezir
- 2015-2016- Kara Sevda
- 2017-Siyah İnci
- 2018-Kocaman Ailem
- 2019-Elimi Bırakma
- 2021-Çukur
Instagram kullanıyor mu?
Aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Fenomendir. Hesabında 86 gönderi ve 280 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @demircaglaa
Özel hayatı
Güzel oyuncu, evli değildir. Daha önce Barış Arduç ile aşk yaşamıştır. Günümüzde Reynmen ile birliktedir. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan fenomenle aralarında 4 yaş fark bulunmaktadır. Birliktelikleri 7 aydır devam etmektedir.
Dizide kullanılan kostümler
Modellik geçmişi olan oyuncunun, fiziği ve güzelliği ilgi çekmektedir. Dizide kullanılan kıyafetler ve aksesuarlar hakkında açıklama yapılmamıştır.