Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur, 4 sezondur ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Leyla hakkında detaylar merak edilmektedir. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeni Sinan Öztürk, senaristi ise Gökhan Horzum ve Damla Serim’ dir. Diziye sonradan katılan Leyla karakteri oldukça ilgi çekmiştir.

Leyla kim?

İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde ekrana gelen dizinin Leyla’sı, amcanın kızıdır. Leyla karakterini Çağla Demir canlandırmaktadır.

Çağla Demir

Yer aldığı projeler

2014-Medcezir

2015-2016- Kara Sevda

2017-Siyah İnci

2018-Kocaman Ailem

2019-Elimi Bırakma

2021-Çukur

Instagram kullanıyor mu?

1 Ocak 1992 Samsun doğumludur. Ankara Başkent Üniversitesi İletişim Bölümü mezunudur. Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Oyuncunun modellik geçmişi de bulunmaktadır. Medcezir dizisiyle 2014 yılında yıldızı parlamıştır. Kara Sevda dizisinde Banu karakterine hayat vermiştir. Kahraman Özden menajerlik şirketine bağlı olarak çalışmaktadır. Son projesi Elimi Bırakma dizisidir.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Fenomendir. Hesabında 86 gönderi ve 280 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @demircaglaa

Özel hayatı

Güzel oyuncu, evli değildir. Daha önce Barış Arduç ile aşk yaşamıştır. Günümüzde Reynmen ile birliktedir. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan fenomenle aralarında 4 yaş fark bulunmaktadır. Birliktelikleri 7 aydır devam etmektedir.

Dizide kullanılan kostümler

Modellik geçmişi olan oyuncunun, fiziği ve güzelliği ilgi çekmektedir. Dizide kullanılan kıyafetler ve aksesuarlar hakkında açıklama yapılmamıştır.