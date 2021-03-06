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Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu

Sevilen dizi Çukur, kadrosuna yeni bir isim ekledi. Diziye yeni katılan oyuncu kim? Leyla karakteri kimdir? İşte yeni transfer ile ilgili merak edilenler...

06 Mart 2021 Cumartesi 12:54
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
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Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur, 4 sezondur ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Leyla hakkında detaylar merak edilmektedir. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeni Sinan Öztürk, senaristi ise Gökhan Horzum ve Damla Serim’ dir. Diziye sonradan katılan Leyla karakteri oldukça ilgi çekmiştir.

Leyla kim?

İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde ekrana gelen dizinin Leyla’sı, amcanın kızıdır. Leyla karakterini Çağla Demir canlandırmaktadır.

Çağla Demir

1 Ocak 1992 Samsun doğumludur. Ankara Başkent Üniversitesi İletişim Bölümü mezunudur. Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Oyuncunun modellik geçmişi de bulunmaktadır. Medcezir dizisiyle 2014 yılında yıldızı parlamıştır. Kara Sevda dizisinde Banu karakterine hayat vermiştir. Kahraman Özden menajerlik şirketine bağlı olarak çalışmaktadır. Son projesi Elimi Bırakma dizisidir.

Yer aldığı projeler

  • 2014-Medcezir
  • 2015-2016- Kara Sevda
  • 2017-Siyah İnci
  • 2018-Kocaman Ailem
  • 2019-Elimi Bırakma
  • 2021-Çukur

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Özel hayatı

Güzel oyuncu, evli değildir. Daha önce Barış Arduç ile aşk yaşamıştır. Günümüzde Reynmen ile birliktedir. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan fenomenle aralarında 4 yaş fark bulunmaktadır. Birliktelikleri 7 aydır devam etmektedir.

Dizide kullanılan kostümler

Modellik geçmişi olan oyuncunun, fiziği ve güzelliği ilgi çekmektedir. Dizide kullanılan kıyafetler ve aksesuarlar hakkında açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:54
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurLeylaÇağla Demir
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