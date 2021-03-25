Çukur 5. sezon olacak mı? Çukur yeni sezonda devam edecek mi?

25 Mart 2021 Perşembe 15:21
Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri en çok izlenen diziler arasına giren Çukur
dizisinin 4.sezon sonunda final
yapacağı iddia edildi. Show
TV ekranlarının reyting rekorları kıran Çukur dizisinin 125. bölümde final yapması beklenmektedir. İlk bölümünden itibaren birçok oyuncu değişikliği yapan Çukur dizisi yeni isimleri ile de büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Seyircilerinin en merak ettiği konular arasında ise Çukur dizisinin 5. sezonda devam edip etmeyeceği oldu.
Çukur 5. sezonda devam edecek mi?
Senaryo gereği 125. Bölümde final yapması beklenen Çukur dizisi 22 Mart günü 121. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Erken final yapması beklenen Çukur dizisinin 4. Sezon sonuna kadar uzatılması gündemde yer almaktadır. 5. Sezonda devam etmeyeceği söylenen Çukur dizisinin 125. bölümde ekranlara veda edeceği beklenmektedir.
Son Güncelleme: 25.03.2021 15:21
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