Çukur 5. sezon olacak mı? Çukur yeni sezonda devam edecek mi?

Çukur 5. sezonda devam edecek mi?

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri en çok izlenen diziler arasına girendizisinin 4.sezon sonundayapacağı iddia edildi.TV ekranlarının reyting rekorları kıran Çukur dizisinin 125. bölümde final yapması beklenmektedir. İlk bölümünden itibaren birçok oyuncu değişikliği yapan Çukur dizisi yeni isimleri ile de büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Seyircilerinin en merak ettiği konular arasında ise Çukur dizisinin 5. sezonda devam edip etmeyeceği oldu.

Senaryo gereği 125. Bölümde final yapması beklenen Çukur dizisi 22 Mart günü 121. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Erken final yapması beklenen Çukur dizisinin 4. Sezon sonuna kadar uzatılması gündemde yer almaktadır. 5. Sezonda devam etmeyeceği söylenen Çukur dizisinin 125. bölümde ekranlara veda edeceği beklenmektedir.