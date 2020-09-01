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Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:13
Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
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SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur’un 3. sezonu pandemi nedeni ile erken bitirildiği için 4. sezon Çukur hayranların tarafından son derece merak ediliyor. Ara nedeni ile seyircilerinden uzak kalan Çukur oyuncuları ve ekibi yeni sezonda büyük bir izlenme oranı yakalayabilmek için yeni oyuncu seçimi yaptı ve yeni sezonda diziye katılacak oyuncuları belirler.  

Çukur’a 4. sezonda katılacak isimler kimlerdir?

Yeni sezonla birlikte oyuncular da birer birer belli olurken yeni oyuncular büyük bir merakla araştırılıyor. 

Irem Sak – Seren

 

Arık Böke’nin kuzeni olarak diziye katılacak İrem Sak, Seren karakterine hayat verecek. Film projelerinde sık sık oynamasına rağmen uzun zamandır dizilerde boy göstermeyen Sak’ın Çukur dizisine katıldı haberi magazin gündeminde önemli ölçüde yer buldu.  

Mustafa Avkıran - Cengiz Erdenet

 


Çukur dizisine katılan bir diğer isim ise Mustafa Avkıran oldu. Cengiz Erdenet karakterine hayat verecek olan Avkıran, Çağatay ve Arık Böke’nin babası olarak görev alacak. 1963 doğumlu usta oyuncu son dönemde Yeni Gelin ve Azize dizilerinde aldığı görevler ile izleyici büyülemişti. 

Suna Yıldızoğlu

 

1955 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Suna Yıldızoğlu’nun dizide ki rolü halen belli değildir. 11 yaşında tiyatroya başlayan Yıldızoğlu 1974 yılında Türkiye’ye gelmiş ve oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Zeki Alasya gibi ünlü isimlerle beraber görev alan oyuncu Yıldızoğlu son olarak 2010 yılında Geniş Aile dizisinde görev almıştı.  

Çukur 4. sezonunda ayrılacak isimler kimlerdir?

 

Cihangir Ceylan – Azer

Cihangir Ceylan’ın yeni dizi projesine onay vererek sözleşme imzaladığı için diziden ayrılacağı kesinleşirken diziden ölümle mi yoksa şehri terk ederek mi ayrılacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.  



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:13
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