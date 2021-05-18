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Çukur 4. sezon 37. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’un yeni bölümünden ilk fragman geldi. 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizinin, 4. sezon 37. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur’un yeni bölüm fragmanı...

18 Mayıs 2021 Salı 23:18
Çukur 4. sezon 37. bölüm fragmanı yayınlandı
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Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Çukur dizisinin yeni bölümünden ilk fragman geldi. 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkan ve sezon sonu final yapacak olan dizi, son 3 bölümüyle ekranlara gelecek. Koçovalı kardeşlerin, Cumali Amca’dan alacağı intikamı bekleyen izleyenler, son 3 bölümü heyecanla bekliyor. 4. sezon 37. bölümü pazartesi günü izleyiciyle buluşacak diziden ilk fragman geldi. Koçovalı kardeşlerin Çukur’a geri döndüğü yeni bölümde, Cumali Amca’nın bulunup bulunmayacağı merak ediliyor. İşte Çukur dizisinin 4. sezon 37. bölüm fragmanı...



Son Güncelleme: 18.05.2021 23:18
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ÇukurShow Tv
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