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Çukur 17 Mayıs Pazartesi neden yok, neden yayınlanmıyor? Çukur 129. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur dizisi her Pazartesi Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Dizi bu sezon final yapacak. Dizinin 129.bölümü 17 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecekti ancak yeni bölüm bir hafta ertelendi. Seyirciler, Çukur dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaktadır. Çukur'un yeni bölümü 17 Mayıs Pazartesi neden yayınlanmayacak? Çukur 129.bölüm ne zaman ekranlara gelecek? Bu haberimizde Çukur dizisinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Çukur dizisi 129.bölümün yayın tarihi...

13 Mayıs 2021 Perşembe 14:28
Çukur 17 Mayıs Pazartesi neden yok, neden yayınlanmıyor? Çukur 129. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Çukur dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli ,Erkan Kolçak Köstemli, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıca Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimler yer almaktadır. Dizinin en son 128.bölümü yayınlandı.  Çukur dizisinin 129. Bölümü 17 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyordu. Fakat, 13 Mayıs Pazartesi Çukur'un yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Çukur 129.bölüm neden yayınlanmayacak?

Çukur dizisi Show TV'nin kararıyla  bir hafta araya gitti. Dizinin yeni bölümü 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Dizi bu sezon final yapacak. Dizi  7 Haziran’da 131.bölümüyle final yapacak.  

Çukur dizisi  23 Ekim 2017 yılında yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin 128.bölümü 10 Mayıs Pazartesi günü yayınlandı.  Dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk yapmaktadır. 4.sezondur yayında olan Çukur dizisi 2021 yılında son bulacak. 

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 14:28
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Çukur DizisiÇukur 129.bölümÇukur 17 Mayıs Pazartesi Neden Yok?Show Tv
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