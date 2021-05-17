Çukur 17 Mayıs Pazartesi bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanır??

Show TV’de yayınlanan Çukur dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Pazartesi günü yayınlanan dizinin yeni bölümü bu hafta yok. İzleyiciler ise yeni bölümün neden yayınlanmayacağını intenet üzerinden araştırıyor. Çukur yeni bölüm neden yok?
Çukur yeni bölüm neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman?
Çukur son bölümde neler oldu?
Celasun ve Karaca’nın cesetlerinin bulunmasının ardından Koçovalı kardeşler tekrar bir araya geldi. Amca’dan intikam almak için kenetlenen kardeşler, Amca’nın peşine düştü. Amca’nın sağ kolu Nedim ise yakalandı ve Salih tarafından öldürüldü. Çukur’dakiler ise Amca’nın peşinden değil Koçovalı kardeşlerin peşinden gitmeye karar verdi ve onlarla birlikte çatışmaya girdi.
Son Güncelleme: 17.05.2021 15:43