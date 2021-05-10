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Çukur 129.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV

Çukur 129.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Çukur son bölüm büyük bir heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm özetini gündeme getirdi. Çukur 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 129.yeni bölümüyle Show TV’den yayınlanacak. Çukur 129.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:25
Çukur 129.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV
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Çukur 129.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Her bölümüyle reyting rekorları kıran Çukur dizisi 129.bölüm fragmanı ful HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Çukur 129.bölüm izle 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle Show TV’den yayınlanacak.

Çukur 129.bölüm fragmanı

Çukur 129.bölüm canlı yayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV ekranlarında olacak. Pazartesi akşamı saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanacak Çukur 129.son bölümle yayınlanacak. Çukur 129.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Çukur yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Çukur yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor. Çukur 10 Mayıs Pazartesi günü 20:00’de Show TV’de yayınlanacak.

Çukur son bölümde ne oldu?

Karaca ve Celasun’a olanların ardından Çukur yasa boğulur. Koçavalılar, bir kez daha ölüm acısını yaşamıştır. Olanlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, çok büyük bir acı içine girmiştir. Geçmiş hesaplar kapanırken herkes yaptığı hatalarla yüzleşmektedir. Koçavalılar ve Çukur yeniden aile olmak için bir sınav vermektedir. Amca kendisini kurtarmak için plan yapar. Ancak karşısında kenetlenen Koçovalı kardeşleri bulacaktır. Koçovalılar ve Amca arasında büyük bir hesaplaşma olacaktır.

Çukur yeni bölüm fragmanı için tıklayınız.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka

 

 





Son Güncelleme: 10.05.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
FragmanShow TvÇukur
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