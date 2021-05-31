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Çukur 129. bölüm izle tek parça! Çukur son bölüm kesintisiz izle!

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Çukur 129. bölüm izle tek parça! Çukur son bölüm kesintisiz izle! haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak Çukur 129. bölüm izle tek parça! Çukur son bölüm kesintisiz izle! hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30
Çukur 129. bölüm izle tek parça! Çukur son bölüm kesintisiz izle!
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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 129.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Çukur 129.bölüm canlı yayını merakla beklemeye koyuldu.

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Çukur 24 Mayıs Pazartesi günü kesintisiz ve HD olarak Show TV ekranlarından yayınlanacak

Çukur 129.bölüm özet

Karaca ve Celasun’a olanların ardından Çukur yasa boğulur. Koçavalılar, bir kez daha ölüm acısını yaşamıştır. Olanlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, çok büyük bir acı içine girmiştir. Geçmiş hesaplar kapanırken herkes yaptığı hatalarla yüzleşmektedir. Koçavalılar ve Çukur yeniden aile olmak için bir sınav vermektedir. Amca kendisini kurtarmak için plan yapar. Ancak karşısında kenetlenen Koçovalı kardeşleri bulacaktır. Koçovalılar ve Amca arasında büyük bir hesaplaşma olacaktır.

Çukur son bölüm özet

Emmi’nin ölmesinin ardından Çukur’da kağıtlar yeniden dağıtılacak. Yamaç kendisini tehlikeye atan Vartolu ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Emmi’nin ölümün ardından ikilinin arasından büyük bir gerilim yaşanacak. Geçmişte yaşananların öne çıkacağı bölümde Yamaç ve Vartolu yaralarını sarmaya çalışacak.

Bir yandan da Yamaç Efsun’da aldığı destekle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermeye çalışakcak. Amca ise yeni planıyla Çukur’u adeta savaş alanına çevirecek. Yamaç’ın bu olay karşısında yapacakları yeni bir dönüşün başlangıcı olacak.

Çukur 129.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka

 

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukur
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