İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Çukur 129. bölüm full izle tek parça! Show TV

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Çukur 129. bölüm full izle tek parça! Show TV haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 25 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 19:30
Çukur 129. bölüm full izle tek parça! Show TV
Takip Et:

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 129.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Çukur 129.bölüm canlı yayını merakla beklemeye koyuldu.

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Çukur 24 Mayıs Pazartesi günü kesintisiz ve HD olarak Show TV ekranlarından yayınlanacak

Çukur 129.bölüm özet

Karaca ve Celasun’a olanların ardından Çukur yasa boğulur. Koçavalılar, bir kez daha ölüm acısını yaşamıştır. Olanlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, çok büyük bir acı içine girmiştir. Geçmiş hesaplar kapanırken herkes yaptığı hatalarla yüzleşmektedir. Koçavalılar ve Çukur yeniden aile olmak için bir sınav vermektedir. Amca kendisini kurtarmak için plan yapar. Ancak karşısında kenetlenen Koçovalı kardeşleri bulacaktır. Koçovalılar ve Amca arasında büyük bir hesaplaşma olacaktır.

Çukur son bölüm özet

Emmi’nin ölmesinin ardından Çukur’da kağıtlar yeniden dağıtılacak. Yamaç kendisini tehlikeye atan Vartolu ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Emmi’nin ölümün ardından ikilinin arasından büyük bir gerilim yaşanacak. Geçmişte yaşananların öne çıkacağı bölümde Yamaç ve Vartolu yaralarını sarmaya çalışacak.

Bir yandan da Yamaç Efsun’da aldığı destekle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermeye çalışakcak. Amca ise yeni planıyla Çukur’u adeta savaş alanına çevirecek. Yamaç’ın bu olay karşısında yapacakları yeni bir dönüşün başlangıcı olacak.

Çukur 129.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka

 

Son Güncelleme: 25.05.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Show TV Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman? Cam Tavanlar dizisi yayın tarihi belli oldu
Show TV Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman? Cam Tavanlar dizisi yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinin Emir'i Burak Tozkoparan'ın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Gerçek adı nedir? Tansel Öngel nereli, yaşı kaç?
Çukur 129. bölüm full izle tek parça! Show TV
Bir Şansım Olsa program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatsapp numarası
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
TV yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Koronavirüse karşı korunmanın 10 etkili yolu
Teşkilat dizisi Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Elisa Mürvet Ekmekçi biyografisi ve rol aldığı yapımlar
PTT hesabından çekilmeyen para ne olur?
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
2021 LGS boş kalan kontenjan listeleri açıklandı mı?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 25 Mayıs 2021 Salı
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Süt parası alabilmenin şartları nelerdir? 2021 Süt parası nereden alınır?
TV8 Survivor 102. bölüm canlı izle! 25 Mayıs 2021 Salı Survivor yeni bölüm izle
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.