Çukur 128.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV

Çukur 127.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Her bölümüyle reyting rekorları kıran Çukur dizisi 128.bölüm fragmanı ful HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Çukur 128.bölüm izle 10 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle Show TV’den yayınlanacak.

Çukur 128.bölüm fragmanı

Çukur 128.bölüm canlı yayın 10 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV ekranlarında olacak. Pazartesi akşamı saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanacak Çukur 128.son bölümle yayınlanacak. Çukur 128.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Çukur yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Çukur yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor. Çukur 10 Mayıs Pazartesi günü 20:00’de Show TV’de yayınlanacak.

Çukur son bölümde ne oldu?

Emmi’nin ölmesinin ardından Çukur’da kağıtlar yeniden dağıtılacak. Yamaç kendisini tehlikeye atan Vartolu ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Emmi’nin ölümün ardından ikilinin arasından büyük bir gerilim yaşanacak. Geçmişte yaşananların öne çıkacağı bölümde Yamaç ve Vartolu yaralarını sarmaya çalışacak.

Bir yandan da Yamaç Efsun’da aldığı destekle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermeye çalışakcak. Amca ise yeni planıyla Çukur’u adeta savaş alanına çevirecek. Yamaç’ın bu olay karşısında yapacakları yeni bir dönüşün başlangıcı olacak.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka