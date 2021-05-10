İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Çukur 128. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 10 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021 tarihli Çukur 128. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 10 Mayıs 2021 haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mayıs 10 Pazartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:32
Çukur 128. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 10 Mayıs 2021
Takip Et:

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 128.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Çukur 128.bölüm canlı yayını merakla beklemeye koyuldu.

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Çukur 10 Mayıs Pazartesi günü kesintisiz ve HD olarak Show TV ekranlarından yayınlanacak

Çukur 128.bölüm özet

Karaca ve Celasun’a olanların ardından Çukur yasa boğulur. Koçavalılar, bir kez daha ölüm acısını yaşamıştır. Olanlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, çok büyük bir acı içine girmiştir. Geçmiş hesaplar kapanırken herkes yaptığı hatalarla yüzleşmektedir. Koçavalılar ve Çukur yeniden aile olmak için bir sınav vermektedir. Amca kendisini kurtarmak için plan yapar. Ancak karşısında kenetlenen Koçovalı kardeşleri bulacaktır. Koçovalılar ve Amca arasında büyük bir hesaplaşma olacaktır.

Çukur son bölüm özet

Emmi’nin ölmesinin ardından Çukur’da kağıtlar yeniden dağıtılacak. Yamaç kendisini tehlikeye atan Vartolu ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Emmi’nin ölümün ardından ikilinin arasından büyük bir gerilim yaşanacak. Geçmişte yaşananların öne çıkacağı bölümde Yamaç ve Vartolu yaralarını sarmaya çalışacak.

Bir yandan da Yamaç Efsun’da aldığı destekle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermeye çalışakcak. Amca ise yeni planıyla Çukur’u adeta savaş alanına çevirecek. Yamaç’ın bu olay karşısında yapacakları yeni bir dönüşün başlangıcı olacak.

Çukur 128.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka





Son Güncelleme: 10.05.2021 23:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

Çukur 128. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 10 Mayıs 2021
Yasak Elma 111.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Fox TV
Yasak Elma 110. bölüm tek parça izle - Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Maraşlı 17. bölüm full izle tek parça! ATV
Survivor 2021 90. bölüm fragmanı 11 Mayıs 2021 Salı TV 8
Kağıt Ev 5.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV
Çukur 129.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV
Maraşlı 18.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV
Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi!
iPhone telefon yedekleme nasıl yapılır? iCloud ve iTunes ile telefon yedekleme işlemleri
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bayramdan sonra okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Kağıt Ev 4. son bölüm full tek parça izle Star TV 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Maraşlı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Maraşlı devam eder mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. son bölüm full tek parça izle TRT 1 10 Mayıs 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.