Çukur 127. bölüm Show TV canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Çukur yeni son bölüm izle

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 127.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Çukur 127.bölüm canlı yayını merakla beklemeye koyuldu.

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Çukur 3 Mayıs Pazartesi günü kesintisiz ve HD olarak Show TV ekranlarından yayınlanacak

Çukur 127.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Çukur 127.bölüm özet

Emmi’nin ölmesinin ardından Çukur’da kağıtlar yeniden dağıtılacak. Yamaç kendisini tehlikeye atan Vartolu ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Emmi’nin ölümün ardından ikilinin arasından büyük bir gerilim yaşanacak. Geçmişte yaşananların öne çıkacağı bölümde Yamaç ve Vartolu yaralarını sarmaya çalışacak.

Bir yandan da Yamaç Efsun’da aldığı destekle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermeye çalışakcak. Amca ise yeni planıyla Çukur’u adeta savaş alanına çevirecek. Yamaç’ın bu olay karşısında yapacakları yeni bir dönüşün başlangıcı olacak.

Çukur son bölüm özet

Amca’ya karşı savaşını sürdüren Yamaç, Vartolu’nun yaptıklarıyla sarsılır. Efsun ve Sultan hanım arasında da gerilim giderek arttı. Bu sırada Karaca’nın ölümünü kapatmak isteyen Amca, ailedekileri Karaca’nın kendisinin gittiğine ikna etmekle uğraştı.

Kulkan ise elindeki son kozu oynadı ve hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşır. Vartolu’nun Yamaç’a karşı oynadığı oyunun ardından Yamaç yeniden harekete geçti. Amca’nın emriyle maskeli Emmi’nin peşine düştü. Yamaç Emmi’nin başına gelenleri öğrendikten sonra Çukur’a ağır bir ders verir. Amca ise Vartolu ve Yamaç arasındaki bağı tamamen koparmak adına yeni planlar yapar. Yamaç yaptığı planları işleri tamamen tersine çevirir.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka