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Çukur 126. bölüm izle tek parça izle Show TV

Show Tv'nin beğeniyle izlenen dizisi Çukur hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Bu bölümde seyirciyi neler bekliyor? Pazartesi akşamlarının soluksuz dizisi 126.bölüm ile ekranlara gelecek. Seyircisi fragman için heyecanlı! İşte tüm detaylar haberimizde!

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:45
Çukur 126. bölüm izle tek parça izle Show TV
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Show Tv'nin beğeniyle takip edilen dizisi Çukur, hız kesmeden heyecanlı bölümleriyle birlikte devam ediyor. Yayınlacak yeni bölümü hafta içi her Pazartesi akşam 20.00'da ekranlara geliyor.

Siz değerli okuyucularımız için Çukur son bölümde neler oldu? Haberimizde derledik. Çukur fragmanını izle! https://www.youtube.com/watch?v=KajbPKXrkp8

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak gibi önemli isimlerin oynadığı popüler dizi, heyecanlı karelerle ekrana gelecek. Nefes kesen sahneleriyle ekranlara gelecek olan Çukur'da, Vartolu yüzünden silahları kaybeden Yamaç'ın hareketlenmesiyle ortaya çıkacak görüntüler izleyenleri heyecanla bırakacak. 

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu dizinin senaryosu Gökhan Horzum tarafından kaleme alınmıştır. Amca'nın emriyle hareket eden Emmi'nin peşine düşenler seyirciyi beklenmedik hareketle şok edecek. 

Yasmin zehirlenmenin acısını yaşarken, Emmi'nin başına gelenler yüzünden Çukur'a ders olacak.

Amca tasarladığı planla Yamaç ve Vartolu arasını açacak. Yamaç, hayatını tehlikeye atarak sevdiklerini koruyacak. 

Amca ise planlarıyla birinin daha ipini çekecek. 




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:45
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurAras Bulut İynemliShow Tv
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