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Çukur 126. bölüm fragmanı 26 Nisan 2021 Pazartesi

Show TV’de yayınlanan ve sevilerek izlenilen Çukur dizisinin 26 Nisan 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 126. yeni bölümü merakla bekleniyor. Çukur’un 126. Yeni bölümünün fragmanı merak edilmeye başlandı.

25 Nisan 2021 Pazar 16:02
Çukur 126. bölüm fragmanı 26 Nisan 2021 Pazartesi
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Her hafta izleyicileri heyecanlandıran ve aksiyon hiç eksik olmayan Çukur dizisinin 26 Nisan 2021 Pazartesi günü ekranlarda olacak olan 126. bölümünün fragmanı merak konusu oldu. Show TV ekranlarının vazgeçilmez dizileri arasında bulunan Çukur’un yeni bölüm özeti de merak içerisinde araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Çukur 126. bölüm fragmanı

Çukur 126. yeni bölüm özeti

Vartolu’nun son hamlesi ile silahları ortalıklardan kaybeden Yamaç harekete geçecek. Amca’nın emri ile Emmi’nin peşinde olan maskelinin saldırısıysa herkesin ilgisini çekecek.

Zehirlenerek hastaneye kaldırılan Yasmin, ölüm ile burun buruna gelir iken; Akın, Amca ile karşı karşıya gelecek. Yamaç, Emmi’nin başına gelenlerin ardından Çukur’a ağır bir ders verecek. Amca, kurduğu yeni oyun ile Vartolu ile Yamaç’ın arasında bulunan tüm bağı kesecek. Yamaç, sevdiği kişileri koruyabilmek için akıl dolu bir planı hazırlarken, birisinden daha intikamını alacaktır. Amca ise kurmuş olduğu tuzak ile sürpriz birisinin daha sonunu getirilmesine ön ayak olacak.

Çukur dizi konusu

İstanbul’un en tehlikeli mahalleri arasında yer alan Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elinde bulunmaktadır. Koçovalıların Çukur’u yönettiği esnada en önemli kurallarından birisi uyuşturucuya asla izin verilmemesidir. Ancak gözünü bu mahalleye diken ve bu yasağa aldırış etmek istemeyen yeni bir ekibin belirmesiyle mevcut düzende sarsılma yaşanır.

Tam Koçovalıları pes edildiği düşünüldüğünde, ailenin en küçük çocuğu, gözü kara ve isyankar Yamaç seneler önce başka bir yaşam kurmak için gerisinde bıraktığı Çukur’a geri gelecek ve yeni bir döneme başlayacak. Yamaç seneler evvel Çukur’u ve ailesini gerisinde bırakarak yarını olmayan bir yaşama girmiştir. Karşısında en az kendisi kadar hesabı olmayan, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkar ve sonsuz aşkın bulunduğuna inanılır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere yaşamlarını birleştiren bu gençlerin hayatlarına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin tekrardan girmesiyle hiçbir şey artık hayallerdeki gibi olmayacaktır.

Çukur dizisinin oyuncuları

Senaryosunda Gökhan Horzum’un bulunduğu Çukur dizisinin yönetmenliğinde Sinan Öztürk bulunuyor. Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel, Perihan Savaş ve Nur Sürer gibi isimler rol almaktadır. Dizide bu oyunculara Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik etmektedir.

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:02
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