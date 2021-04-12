Çukur 124. bölüm full tek parça izle! Çukur 12 Nisan Pazartesi son bölüm

Çukur, heyecanlı ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi ve çok özel bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım'ın Çukur 124. bölümünde Amca ve Karaca karşı karşıya geldi. Yüzleşme herkesi şok etti. Çukur 124. bölümü izleme linki ve 125 bölüm fragmanı merak konusu oldu.

Çukur 124. bölümü izlemek için tıklayınız...

Çukur 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

'ın amcasının emrini yerine getirme konusundaki akıllıca planı, Vartolu ile Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Kararını değiştirmeyen Yamaç, aksiyon dolu sahneler ile herkesi büyülemeyi başardı. İçindeki cevheri tekrar keşfeden Cumali, beklenmedik eylemlerle çevredeki tüm dengeleri değiştirecektir. Sürpriz bir ziyaretçi Karaca’nın kafasını karıştıracaktır.'u ortalıklarda göremeyen ipucunun neticesinde önemli bilgiler alır. Bu bilgi Amca ile Karaca'yı yüzleşmeye itecektir ve herkesi şok edecektir.

Çukur’un yeni bölümünün fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimde yer alacaktır.