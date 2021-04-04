Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?

Yayınlanan bölümde celasun iple boğulduğu sahneler seyirci de şok etkisi yarattı. Bu sahnelerin yayınlanması Celalsunun diziden ayrılacağı söylentilerine neden oldu.Yeni bölümü 5 Nisan pazartesi akşamı yayınlanacak Çukur dizisinde amca ve Vartolu arasında gerilim dolu bir konuşma gerçekleşiyor.

Vartolu ve yamaçın karşı karşıya geldiği zamanlarda heyecan üst noktalara ulaşırken Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke etmeye devam ediyor. Çukur yapımında uzun zamandır rol alan ve başarılı bir oyunculuk sergileyen kubilay Aka'nın sezon bitmeden diziden ayrıca daha iddaa ediliyor. Yaz sezonunda yeni bir diziyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

Gökhan Horzum'un senaryosunu üstlendiği Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur dizisinin kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi oynadığı dizilerde oldukça başarılı olan sanatçılar yer alırken dizi hayranları tarafından her bölüm ilgiyle takip ediliyor.