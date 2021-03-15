Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi

Çukur’un gelecek bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Çukur dizisi, 15 Mart Pazartesi saat 20:00 itibariyle 120. Bölümüyle ekranlara geldi. Dizi tutkunları ise yayınlanan bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanının ekranlar gelip gelmediğini araştırmaya başladı.

Çukur dizisinin 121. Bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Yayınlanması sonrasında sitemizden izleyebilirsiniz.

Çukur son bölüm tekrarı hangi gün?

Çukur 120. bölüm özeti

Çukur’un 120. bölüm tekrarı 16 Mart Salı gecesi 01.30'da, 19 Mart Cuma gecesi 02.00’de olacak.

Yamaç ve Amca arasında olan gerilim büyüdükçe iki taraf arasındaki savaş artık resmiyet kazanacaktır.

Efsun'un şaşırtıcı hamlesi onu tehlikeye atar ama bu durum Yamaç'ı harekete geçirir. Vartolu'nun oğlunun sünneti her iki tarafı da birleştirecektir. Hayatta kalması için gereken tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, Amca ile tekrar pazarlık masasına oturacaktır. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya yönelik aksiyon dolu planı herkesi şaşırtacak.