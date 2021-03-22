Çukur 121. bölüm Show TV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Çukur yeni son bölüm izle

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur 121.bölümüyle 22 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizi her bölümüyle büyük heyecana sahne oluyor.

Çukur son bölümde ne oldu?

Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin son bölümünde de nefesler tutuldu. Yamaç ve Cumali Amca arasındaki gerilim giderek arttı ve iki taraf arasında savaş başladı.

Bu sırada Efsun yaptığı plan kendisini tehlikeye attı ve Yamaç, Efsun’u yeniden kurtardı. Vartolu ise oğlunun sünnet düğünün de iki tarafın bir araya gelmesi nedeniyle gergindir. Kulkan ise Amca ile yeniden pazarlık masasına oturdu. Yamaç ve Cumali ise Amca’ya karşı yeni planlarını hazırlamaktadır.

Çukur 121.yeni bölüm canlı izlemek için tıklayınız.