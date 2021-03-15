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Çukur 120. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Çukur yeni bölüm, Show TV Çukur 4. sezon son bölüm izle

Show TV ekranlarının sevilen fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümünde yine ortalık birbirine girecek. Amca ile bir türlü anlaşamayan Yamaç, savaşın adını koyacak. Yaşanılacak olayları takip edemeyen seyirciler ise internet üzerinden dizinin bölümlerini araştırmaya başladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:15
Çukur 120. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Çukur yeni bölüm, Show TV Çukur 4. sezon son bölüm izle
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur bu akşam 120. yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak. Pazartesi akşamları yayınlanan reyting rekortmeni Çukur’da aksiyon dolu sahneler yine seyircileri ekran başına toplayacak. Dizinin yeni bölümünde; Yamaç ve Amca arasında devam eden gerilim iyice kızışırken, iki tarafın savaşında tam anlamıyla resmiyet olacak.

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur 120 yeni bölümü ile bu akşam ekranda olacak. Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenmektedir. Çukur'da bu hafta; Efsun’un beklenmedik hamlesi onu tehlikeye atarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirir. Vartolu'nun oğlunun sünneti her iki tarafı da birleştirecektir.

Çukur 120. bölüm TEK PARÇA İZLE! 

Çukur 120. yeni bölümde neler olacak?

Yamaç ve Amca arasında gerilim artarken iki taraf arasındaki savaş artık resmiyet kazanacaktır.

Efsun'un beklenmedik hamlesi onu tehlikeye atarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirir. Vartolu'nun oğlunun sünneti her iki tarafı da birleştirecektir.

Hayatta kalması için gerekli olan tek güvenliğin ellerinden alındığını öğrenen Kulkan, Amca’yla tekrar pazarlık masasına oturacaktır.

Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya yönelik aksiyon dolu planı heyecanları doruğa çıkaracak.

Çukur son bölümde neler oldu?

Yamaç ve amca arasındaki isimsiz savaş daha belirgin hale gelecektir. Bu durumda Vartolu ve Yamaç yıllar önce olduğu gibi yine karşı karşıya gelecektir.

Amca, İdris'in eski dostlarından olan birisine kendi çıkarı davası için boyun eğdirmeye uğraşırken Cumali ve Yamaç’ı karşısında bulacaktır.

Vartolu'nun oğlunun sünneti için hazırlıklar başlarken Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefes kesecek.

Çukur oyuncu kadrosunda kimler var?

Senaryosunda Gökhan Horzum'un bulunduğu Çukur'un yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturmaktadır.

Çukur'un oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı deneyimli oyuncular rol almaktadır.

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurYamaçEfsunDiziShow Tv
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