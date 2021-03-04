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Çukur 118. bölümde neler oldu? Çukur 119. yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin aksiyon sahneleriyle nefes kesen dizisi Çukur, 118. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyemeyenler için Çukur 118. bölümde neler oldu sizler için derledik. Çukur 119. yeni bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 13:21
Çukur 118. bölümde neler oldu? Çukur 119. yeni bölüm fragmanı
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, 1 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 118.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölüm sonrasında 119.bölüm fragmanının yayınlanması dört gözle bekleniyor.

Çukur 119. bölüm fragmanı

Çukur dizisinin 119. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize ekleyeceğiz.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur 118. bölümde neler oldu?

Çukur’un son bölümünde Yamaç ve Efsun’un karşılaşması heyecanla bekleniyordu. Yamaç’tan kurtulan Kulkan, hayatta kalabilmek için Amca’ya son kozunu oynayacak. Bu sırada Yamaç yokluğunda hem ailesinde hem de mahalledeki olayların arkasında neler yattığını öğrenecek. Vartolu, bir yandan kardeşi Yamaç’ı kaybetmekten korkarken bir yandan da Amca’nın verdiği görevleri yerine getirecek. Yamaç ise Çukur’un yeni halini gördükten sonra Amca’nın karşısına dikilerek tarafını belli edecek. Yamaç’ın bu seçimi Çukur için yeni bir başlangıç olacak.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:21
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ÇukurYamaç
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