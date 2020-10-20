Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı

Koronavirüs konulu sinema filmi ‘’Corontina’’nın gösterime gireceği tarih meydana çıktı. Yönetmenliğini Can Sarcan’ın üstlendiği ve başrolünde Ayşe Akın’ın oynadığı film 27 Kasım’da izleyicilerle biraraya gelicek.

Sokağa çıkma yasağının olduğu müddet özel izinle çekimleri ‘’Corontina’’ bununla birlikte Türkiye’de İngilizce çekilen ilk film olma özelliği taşıyor.

Yarışmacıların yaşamda kalma öyküsü anlatılıyor

Dünyanın ve Türkiye’nin koronavirüs konulu ilk sinema filmi ‘’Corontina’’ izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bilal Kalyoncu yapımcılığındaki filmin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Corontina filmi ile bir milyon dolar ödüllü tv yarışmasındaki sekiz kişinin gerilim öyküsü izleyicilerle biraraya gelicek. Dünyanın 4 bir yanından gelen 8 yarışan harici dünyayla iletişimleri olmadan kameralarla dolu hanede bir milyon dolar değerinde hatrı sayılır büyüklükte hediyeyi kazanmak için kafaya başı bir yarışın içerisine girer. Fakat olan olağandışı hadiseler dan bundan anında peşinden müsabaka evini ayrılmak mecburiyetinde kalırlar.