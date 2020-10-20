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Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı

COVID-19 konulu Corontina'nın gösterime gireceği tarih meydana çıktı. Can Sarcan'ın yönetmenliğini üstlendiği Corontina filmi Ayşe Akın'ın başrolünde izleyicilerle buluşacak.

20 Ekim 2020 Salı 23:57
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
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Koronavirüs konulu sinema filmi ‘’Corontina’’nın gösterime gireceği tarih meydana çıktı. Yönetmenliğini Can Sarcan’ın üstlendiği ve başrolünde Ayşe Akın’ın oynadığı film 27 Kasım’da izleyicilerle biraraya gelicek.

Sokağa çıkma yasağının olduğu müddet özel izinle çekimleri ‘’Corontina’’ bununla birlikte Türkiye’de İngilizce çekilen ilk film olma özelliği taşıyor.


Dünyanın ve Türkiye’nin koronavirüs konulu ilk sinema filmi ‘’Corontina’’ izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bilal Kalyoncu yapımcılığındaki filmin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yarışmacıların yaşamda kalma öyküsü anlatılıyor

Corontina filmi ile bir milyon dolar ödüllü tv yarışmasındaki sekiz kişinin gerilim öyküsü izleyicilerle biraraya gelicek. Dünyanın 4 bir yanından gelen 8 yarışan harici dünyayla iletişimleri olmadan kameralarla dolu hanede bir milyon dolar değerinde hatrı sayılır büyüklükte hediyeyi kazanmak için kafaya başı bir yarışın içerisine girer. Fakat olan olağandışı hadiseler dan bundan anında peşinden müsabaka evini ayrılmak mecburiyetinde kalırlar.

 




Son Güncelleme: 20.10.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
CorontinaCovid-19
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