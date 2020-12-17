Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu ve pek çok kişinin sevdiği Çöpçüler Kralı filmi merak edilmeye başlandı. Yeşilçam severler Çöpçüler Kralı filminin ne zaman ve nerede çekildiğini araştırmaya başladı.

Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi?

1977 yılında İstanbul’da çekilen Çöpçüler Kralı filmi İstanbul’un Beyoğlu ve Cihangir semtlerinde çekilmiştir.

Çöpçüler Kralı oyuncuları