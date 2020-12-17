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Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın başrollerinde olduğu Yeşilçam klasiği Çöpçüler kralı merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Çöpçüler Kralı nerede çekildi? Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? sorularını araştırmaya başladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:36
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
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Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu ve pek çok kişinin sevdiği Çöpçüler Kralı filmi merak edilmeye başlandı. Yeşilçam severler Çöpçüler Kralı filminin ne zaman ve nerede çekildiğini araştırmaya başladı.

Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi?

1977 yılında İstanbul’da çekilen Çöpçüler Kralı filmi İstanbul’un Beyoğlu ve Cihangir semtlerinde çekilmiştir.

Çöpçüler Kralı oyuncuları

  • Kemal Sunal - Apti Şakrak
  • Şener Şen - Zabıta Şakir
  • Ayşen Gruda – Hacer
  • İhsan Yüce - Hacer'in Babası
  • Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
  • Türker Tekin - Kapıcı İsmail
  • İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
  • Nejat Gürçen - Gazino Patronu
  • İhsan Bilsev - Patronun Adamı
  • Muadelet Tibet - Hanife Teyze
  • Salih Sarıkaya – Kahveci
  • Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
  • Nermin Özses - Hacer'in Annesi
  • Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
  • Selim Naşit - Bakkal


Son Güncelleme: 17.12.2020 19:36
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