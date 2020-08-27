Çöp Apartmanı Emre karakterine kim hayat verecek? Enes Demirkapı kimdir?

Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Çöp Apartmanı’nın kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Eylül ayı ile birlikte ekranlardaki yerini alması beklenen dizinin kadrosu büyük ölçüde belirlendi. çekimleri devam eden dizi yeni sezonda izleyicileri kahkahaya boğacağa benziyor. Diziye son olarak katılan isim Enes Demirkapı oldu. Genç oyuncu dizide Emre karakterine hayat verecek. Yeni isimlerin televizyonda ilk defa boy göstereceği dizide bu isimlerden biri de Enes Demirkapı olacak.

Çöp Apartmanı Emre kimdir?

OGM Medya tarafından hazırlanan yeni dizi Çöp Apartmanı, yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacak. Dizinin kadrosu belli olmaya başlarken, son olarak dizide Emre karakterini canlandırması için Enes Demirkapı ile anlaşıldı. Dizide Emre karakteri üniversite öğrencisi haylaz bir kişi olacak.

Enes Demirkapı kimdir?

1997 İstanbul doğumlu olan Enes Demirkapı, oyunculuk hayalini aldığı eğitimler ile birlikte gerçeğe dönüştürüyor. Genç oyuncu Tarkan’ın Yolla adlı şarkısının klibinde rol almıştır. Son olarak Gülperi adlı dizide boy gösteren yakışıklı oyuncu, yeni sezon ile birlikte Çöp Apartmanı dizisinde yer alacak. 1.82 boyunda olan Demirkapı, 75 kilogramdır. Sektörde yeni yeni kendine yer bulan genç oyuncu, tv dizilerinde gelecek yıllarda da boy gösterecek gibi duruyor. Oyuncunun yükselen performansı ile cast direktörlerinin dikkatini çekiyor.

Çöp Apartmanı Emre nasıl bir karakter?

Üniversite öğrencisi olan Emre, haylaz ve kabına sığmayan bir genç olarak dizide göze çarpacak.

Enes Demirkapı sevgilisi var mı?

Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara göre Enes Demirkapı’nın bir sevgilisinin olmadığı söylenebilir. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabında bir kız ile fotoğraf paylaşmamıştır.

Enes Demirkapı kıyafetleri, gözlüğü

Dizide Emre karakterini canlandıracak oyuncu, bir üniversite öğrencisine hayat verecek. Dizide Emre genellikle günlük kıyafetler ile ekranlarda olacak.