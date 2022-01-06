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Collateral (Tetikçinin Gecesi) film konusu, oyuncuları ve analizi

Collateral (Tetikçinin Gecesi) filminin konusu ve analizi merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Dakikalar içinde merak edilen konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet üzerinden araştırmalarına başlamış durumda. Collateral filmi konusu, yorumlar, incelemeler, yönetmen, senarist, oyuncular, karakterler, çıkış tarihi, IMDb puanı, fragman, özet ve daha fazlasıyla ilgili soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

06 Ocak 2022 Perşembe 10:14
Collateral (Tetikçinin Gecesi) film konusu, oyuncuları ve analizi
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Jamie Foxx tarafından oynanan Max, Los Angeles'ta sıradan bir taksi şoförüdür. Geceyi gündüzünden bile ayırt edemeyen Max, içinde bulunduğu sıkıntılı hayatın tadını çıkaramaz. Yine bir gün taksiye çıkan Max, arabasında Annie (Jada Pinkett Smith) adlı bir kıza aşık olur. İlk başlarda flört hissedilmez ancak bir gelişme olur (telefon numarası adımı) ve bir şeylerin gelişeceğinin habercisi olur.

Annie’den sonra Max'in bir sonraki yolcusu Vincent (Tom Cruise) adında genç bir adamdır. Her taksi sahnesinde taksinin içerisinde uzun bir sohbet ve tanışma olurken, Vincent'ın acilen havaalanına gitmesi gerekir. Böylelikle uzun bir yolculuk başlar. Tetikçinin Gecesi, ismine rağmen alışılmadık derecede yavaş bir başlangıç ​​yapar. Ancak herkesin sıkılmaya başladığı anlarda, Vincent'ın diğer kimliği ortaya çıkar. Havaalanına giderken sık sık arızalar olur ve her durakta farklı ölümler olmaya başlar. Bu gelişmeler Vincent'ın bir suikastçı olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Collateral (Tetikçinin Gecesi) Film Yorumu

120 dakikanın çoğu taksi içerisinde geçen film, Tom Cruise'un liderliğinde aksiyon ve heyecanın sınırlarını kendinden emin bir şekilde zorluyor. Şık kostümü ve her zamanki şık pozlarıyla bir seri katil gibi görünmüyor, ancak başarısı bir karakterin evriminin önünde durmuyor. Taksici bir gecede beş farklı yere gitmek zorunda kalacaktır ve bu durumda Max ona yardım edecektir. Sonra bir polis kovalamacası başlar, insanlar çatıdan düşer, vurulur ve tüm kasabanın altı üstüne gelir...

Michael Mann tarafından yönetilen ve Stuart Beattie tarafından yazılan Collateral, 2000'lerde karşılaşacağınız en iyi aksiyon filmlerinden biridir. Yıllar içinde en iyi yazarlardan biri olan Mann'in en iyi yapımları arasında Collateral olduğu gösterilmiştir. Öncesi ve sonrasında da iyi yapımlara imza atmış olsa da Collateral onun için farklı bir yerdedir.


Son Güncelleme: 06.01.2022 10:14
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Anahtar Kelimeler:
MaxTaksiCollateralTetikçinin Gecesi
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