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Çok yakında sevilen 3 dizi final yapıyor

Türkiye’de her akşam birbirinden farklı diziler yayınlanıyor. Yeni diziler başladığı gibi bazı diziler final yapıyor. Çok yakında üç dizi birden final yapacak.

11 Mayıs 2021 Salı 00:12
Çok yakında sevilen 3 dizi final yapıyor
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Ülkemizdeki televizyon kanallarında her akşam birbirinden farklı diziler yayınlanmaktadır. Ayrıca sezon başında yeni diziler başladığı gibi sezon sonunda bazı diziler ekranlara veda etmek zorunda kalıyor. Koronavirüs salgını dizi sektörünü olumsuz etkilemiştir. Bundan dolayı birçok dizi istediği reyting oranlarını elde edemiyordu. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerden sonra üç dizi birden final yapacak. Final kararının arkasında yaz sezonunun gelmesi de düşünülüyor.

Çünkü yaz sezonuyla birlikte bazı diziler doğal olarak final yapmaktadır. Sevilen üç dizi final yapacak. Ayrıca yedi tane dizi sezon finali yapıyor. Ekranların sevilen dizileri arasında bulunan seferin kızı dizisi 11 Mayıs 2021 Salı akşamı ekranlara veda edecek. Ayrıca baraj dizisi 30. bölüm ile ekranlara veda ediyor. Ekranlara veda eden bir diğer dizi ise Show TV ekranlarından yayınlanan ve izleyicinin ilgiyle takip ettiği Kuzey Yıldızı adlı aşk dizisi geliyor. Kuzey Yıldızı, 15 Mayıs 2021 cumartesi akşamı ekranlara veda edecek.


Son Güncelleme: 11.05.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
DiziFinal
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