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Çok Satanlar filminin konusu nedir?

Çok Satanlar filmi 17 Eylül tarihinde vizyona girdi. Film, 1 saat 42 dakika uzunluğunda olup dram ve komedi türündedir. Çok Satanlar filminin konusu merak ediliyor. Çok Satanlar filminin konusu nedir? Bu haberimizde Çok Satanlar isimli filmin konusunu sizler için derledik. İşte Çok Satanlar filminin konusu...

11 Aralık 2021 Cumartesi 16:01
Çok Satanlar filminin konusu nedir?
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Çok Satanlar filmi yakın zamanda vizyona girdi. Çok Satanlar listesine girmeye çalışan yayınevinin hikayesine odaklanan filmin konusu araştırılmaktadır. Çok Satanlar filminin konusu nedir?

Çok Satanlar filmi

Genç Lucy şu anda Stanbridge Publishing'in başkanıdır ve babası, bölgedeki en iyi yayınevlerinden birini inşa etmek için uzun yıllardır şirket için çalışmaktadır. Yeni bir roman yayınladıktan sonra, satış oranlarından rekor sıcaklıklara kadar birçok talepte bulunmasına rağmen, sonuçlar pek iç açıcı görünmedi. Sunulan roman başlı başına bir fiyasko olmasına rağmen, Jack'in rakip şirketteki ezici avantajı bir rol oynadı, Lucy ayrıca yayınevini  tekrar hayata döndürmek için fikir alışverişi yöntemini de benimsedi. Asistanı Rachel ile bir beyin fırtınasına sürüklendi. Son birkaç yılda başarılı olan yazarları incelemeye karar verdiler. Bu beyin fırtınası seansı, usta oyuncu Michael Caine ile tanışmadığımız gerçeğini ortaya çıkardı. Lucy'nin incelediği eski sözleşmeye göre, kötü şöhretli yazar Harris Shaw (Michael Caine) onlara bir kitap borçluydu. Lucy, alkolizmi ve çalkantılı dünyası ile tanınan eski bir yazar olan Harris'i ikna etmeye çalışmaktadır.

Yoktan var oluş hikayesi anlatan filmde , merkezine genç Lucy’i almaktadır. Ayrıca dünya rekorları kıran Harris Shaw’a odaklanmamızı sağlar. Hikayenin ana kahramanı bu adamdır. Çok Satanlar listesine tekrar girebilmek için verilen mücadele çok önemlidir. Filmin IMDb puanı 6,1’dir.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Michael Caine – Harris Shaw

Aubrey Plaza – Lucy Stanbridge

Scott Speedman – Jack Sinclair

Ellen Wong – Rachel Spence

Cary Elwes – Halpen Nolan

Luc Morissette – Joseph Stanbridge

Veronica Ferres – Drew Davis


Son Güncelleme: 11.12.2021 16:01
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