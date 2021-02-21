Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?

Seyirciler tarafından sevilerek izlenilen Çok Güzel Hareketler Bunlar programının çekimlerinin nerede yapıldığı araştırmaya başlandı. ÇGHB’nin çekimleri nerede yapılmaktadır? ÇGHB hangi şehir ce ilçede çekiliyor? BKM nerede bulunmaktadır? Sorularının yanıtı araştırılıyor.
Çok Güzel Hareketler Bunlar Nerede çekiliyor?
Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın çekimleri Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul Beşiktaş’ta yer almaktadır.
Çok Güzel Hareketler Bunlar hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Çok Güzel Hareketler Bunlar her hafta Pazar günü saat 20:00 'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncu kadrosu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun