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Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?

Kanal D ekranlarının fenomen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. ÇGHB’nin çekimi nerede yapılıyor? BKM Mutfak nerede bulunuyor? Gibi soruların cevabı araştırılmaya başlandı.

21 Şubat 2021 Pazar 20:28
Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?
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Seyirciler tarafından sevilerek izlenilen Çok Güzel Hareketler Bunlar programının çekimlerinin nerede yapıldığı araştırmaya başlandı. ÇGHB’nin çekimleri nerede yapılmaktadır? ÇGHB hangi şehir ce ilçede çekiliyor? BKM nerede bulunmaktadır? Sorularının yanıtı araştırılıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar Nerede çekiliyor?

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın çekimleri Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul Beşiktaş’ta yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler Bunlar hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Çok Güzel Hareketler Bunlar her hafta Pazar günü saat 20:00 'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncu kadrosu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

 

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
çok Güzel Hareketler BunlarÇGHB
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