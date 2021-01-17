Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Yılmaz Erdoğan neden yok, ÇGHB'dan ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2(ÇGHB2), 17 Ocak 2021 tarihinde 69’uncu yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına geliyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin Genel Sanat Yönetmenliği görevinde bulunan Yılmaz Erdoğan’ın uzun bir süredir programda bulunmaması birçok izleyici tarafından merak edilmekteydi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de Yılmaz Erdoğan yok mu? Ne zaman geri dönecek?

Geride bıraktığımız haftalar itibari ile Eser Yenenler programa konuk sunucu olarak giriş yapmıştır ve Netflix’de yayınlanacak yeni bir film çalışması için Yılmaz Erdoğan’ın programa ara verdiği dile getirilmişti.

ÇGHB2’nin açılışını yapan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan’ın yerine programın sunuculuğunu yapmıştı. Ardından Eser Yenerler, Yılmaz Erdoğan’ın Netflix’de yayınlanacak olan yeni film projesi için Köyçeğiz’e gittiğini söyledi. Eser Yenerler, Yılmaz Erdoğan’ın film projesi bitene kadar ÇGHB’nin ona emanet edildiğini söyledi.

Genel Sanat Yönetmeni ve programın Yönetmeni olan Yılmaz Erdoğan, Netflix platformunda yayınlanacak olan yeni filmi için bir süreliğine yarışmanın sunuculuğunu yapamayacak. Bu dönemde ise BKM Mutfak kuruluşunun kaptanı olan Eser Yenenler; Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin ekibine göz kulak olacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin geçici sunucusu kim?

ÇGHB2’nin sunuculuğunu geçici olarak Eser Yenenler yapacak. BKM’nin takım kaptanı Eser Yenenler’in görevini Ocak ayına kadar sürdüreceği düşünülüyor.

Yılmaz Erdoğan kim?

Ünlü oyuncu 1968 senesinin Kasım 5’inde Hakkari’de gözlerini dünyaya açmıştır. Yılmaz Erdoğan tarafından senaristliği yapılan; Olacak O Kadar, “Umut Taksi” gibi birçok dizi izleyiciler tarafından yoğun ilgi almıştır. Usta sanatçı, Türkiye’nin en çok izlenen yapımı; Vizontele’nin de yönetmeni ve senaristliğini yapmıştır. Kendisi ayrıyeten Vizontele de oyuncu olarak yer almıştır.

Birçok önemli yapımda imzası olan ünlü sanatçının birçok da ödülü bulunmaktadır.

Çocukluk yıllarını Ankara Aydınlıkevler’ de geçirmiştir Erdoğan. Kendisinin Mustafa ve Deniz isimlerinde iki adet kardeşi bulunmaktadır.

İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından lise eğitimini Ankara Aydınlıkevler Lisesi’nde tamamlamıştır. 1987 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni kazanmıştır lakin lisans eğitimlerini yarıda bırakmıştır. Bunun yerine Yılmaz Erdoğan, Ferhan Şensoy’un “Nöbetçi Tiyatro” kadrosuna katılmıştır. Bu tiyatroda hem oyunculuk, hem de senaryo yazarlığı olarak görev yapmıştır. Usta sanatçı 1988 senesinde “Güldüşünürü Tiyatrosu ”nu kurmuştur. Bu tiyatroda senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı “Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo” adlı yapımını sergilemiştir.

Bu senelerde varını yoğunu oyun yazmak için ortaya koyan Yılmaz Erdoğan, Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Gereği Düşünüldü” adlı tiyatro oyununu, “Olacak O Kadar” isimli televizyon programının senaryosunun, Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nun “Kadınlık Bizde Kalsın” ve “Haşlama Taşlama” tiyatro oyunlarını yazmıştır. “Umut Taksi” adlı televizyon serisinin de senaryosunu yazmıştır. Yılmaz Erdoğan Umut Taksi adlı dizide oyunculukta yapmıştır.

1994 senesinde ortğı Necati Akpınar el ele vermiş ve Beşiktaş Kültür Merkezi Oyuncuları’nı kurmuşlardır. “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?”, “Otogargara”, “Cebimde Kelimeler”, Bana Bir Şeyhler Oluyor”, “Haybeden Gerçeküstü Aşk” gibi devleşen tiyatro oyunlarının yazarlığını yapan Yılmaz Erdoğan bu tiyatroların bir kısmını da BKM’de sergilemiştir. Bu esnada usta sanatçı; başrollerini Demet Akbağ ile birlikte yaptığı “Bir Demet Tiyatro” adlı dizinin de senaristi olmuştur, aynı zamanda ise bu dizide yer alan “Mükremin” adlı karakteri canlandırmıştır. Senaristliğini yaptığı “Gereği Düşünüldü” oyunuyla, tiyatro tarihinin en büyük oyuncu kadrolarından birinin sahibi olmuştu ve bu tiyatro oyunu 4 senelik bir süre zarfı boyunca sergilenmeye devam etmişltir.

Yılmaz Erdoğan’ın sinemaya geçiş aşamasını “Vizontele” filmi ile gerçekleşmiştir. Usta sanatçı bu film için hem yönetmenlik hem senaristlik hem de oyunculuk yapmıştır.

Sinemalarda yayınlanmaya başladığı 2000 senesinde Vizontele, Türkiye’nin en beğenilen ve izlenen sinema filmi olmuş ve bu unvanın taşıyıcısı olmuştur. Vizontele’nin ikinci ve devam filmi olan “Vizontele Tuuba” da usta sanatçı yine aynı görevleri üstenmiştir ve bu filminde de 2003 senesinde büyük başarılara imza atmıştır. 2005 senesinde vizyona giren “Organize İşler” adlı yapımında senaristliğini, yönetmenliğini ve başrolünü canlandırmıştır. Bu filmde Yılmaz Erdoğan; Cem Yılmaz, Altan Erkekli ve Demet Akbağ gibi isimlerle rol arkadaşı olmuştur.

İlk albümü olan “Kayıp Kentin Yakışıklısı” isimli şiir kasetini Prestij Müzik’in etiketi ile müzik marketlerine sunmuştur. Bu albümde Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan 17 adet şiir oluşmaktadır. Aynı şekilde bu albümlerde şiirlerine eşlik eden bir tanede türküyü de kendisi söylemiştir.

Bu şiir kasetinin dışarısında “Kayıp Kentin Yakışıklısı”, “Anladım” adlı şiir kitapları da bulunuyor, “Hüzünbaz Sevişmeler” isminde bir öykü kitabı, “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” ve “Kadınlık Bizde Kalsın” isimli kitapları da bulunmaktadır.

Yılmaz Erdoğan’ın kardeşleri de Türkiye’nin tanınmış yüzleri arasında bulunmaktadır. Yılmaz Erdoğan’ın Muhsin Kızılkaya tarafından yazılan yaşam öyküsü bulunmaktadır. Bu yaşam öyküsünün adı ise “Yılmaz” dır.

Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenlik görevinde bulunduğu ve kendisinin de rol aldığı Kelebeğin Rüyası(2013) adlı yapımda Kıvanç Tatlıtuğ başrol oyuncusu olarak karşımıza çıktı.

Yılmaz Erdoğan, 3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümetinin belirlediği; barış sürecinin yönetimini yapacak olan 63 kişinin bulunduğu Akil insanlar listesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden girmişti.

Yılmaz Erdoğan 1993 ve 1998 senelerinin arasında Sanem Oktar ile evli kalmıştır ve kendisinin 1996 senesinde dünyaya gelen Berfin Erdoğan adlı bir kızı bulunmaktadır.

2006 senesinde Türk sinema ve dizilerinde oyunculuk sergileyen Belçim Erdoğan’la evlenen sanatçının bu evlilikten bir adet oğlu olmuştur. Oğlu Rodin Erdoğan 2010 senesinde dünyaya gelmiştir.

Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı projeler

Sinema dalında yönetmenlik yaptığı:

• 2018 senesinde Ekşi Elmalar,

• 2013 yılında Kelebeğin Rüyası,

• 2005 yılında Organize işler,

• 2001 yapımlı Vizontele,

• 2002 yapımlı Vizontele Tuuba.

Sinema dalında oyunculuk yaptığı:

• 2016 senesinde Ekşi Elmalar,

• 2015 senesinde Bana Masal Anlatma,

• 2015 yapımlı 8 Saniye,

• 2014 yapımlı The Water Diviner,

• 2013 senesinde Kelebeğin Rüyası,

• 2012 senesinde Gergedan Mevsimi,

• 2011 Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde,

• 2010; Çok Filim Hareketler Bunlar,

• 2008; Neşeli Hayat,

• 2006 ; Organize İşler,

• 2004 Vizontele Tuuba,

• 2001 senesinde Vizontele.

• Siyabend-ü Xece adlı yapım (1991)

Tiyatro dalında:

• 2008 senesinde Çok Güzel Hareketler Bunlar,

• 2004 yapımlı Haybeden Gerçeküstü Aşk,

• 2003 senesinde Bana Bir Şeyhler Oluyor,

• 2000 senesinde Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü,

• 1995 senesinde Cebimde Kelimeler,

• 1995 yapımlı Otogargara,

• 1993 yapımlı Umut Taksi,

Senaristlik yaptığı sinemalar:

• 2016 yılında Ekşi Elmalar,

• 2013 yılında Kelebeğin Rüyası,

• 2005 senesinde Organize İşler,

• 2004 senesinde Vizontele Tuuba,

• 2001 senesinde Vizontele.

Senaristlik yaptığı televizyon dizileri:

• 2008 yapımlı Bir Demet Tiyatro,

• 2003; Ölümsüz Aşk,

• 2000; Haşlama Taşlama,

• 1994 senesinde Yaseminname,

• 1993 senesinde Bir Demet Tiyatro,

• 1993 senesinde Umut Taksi,

• Olacak o Kadar.

Yayımlanan kitapları:

• Bir Demet Tiyatro dizisinde geçen diyalogları içeren; Feriştah’ın Fentezileri,

• Tiyatro oyununun kitabı olan; Cebimdeki Kelimeler,

• Tiyatro oyununun kitabı olan; Otogargara,

• Kısa güldürü hikayelerini içeren; Hijyenik Aşklar;

• Anladım adlı şiir kitabı,

• Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar; diyalogları içeren kitap sonrasında Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla tiyatro oyunu haline

getirilmiştir.

• Deneme dalında Hüzünbaz Sevişmeler,

• Tiyatro oyununun kitaplaştırılmış hâli; Kadınlık Bizde Kalsın,

• Kayıp Kentin Yakışıklısı.

• Laz Bakkal ile Tombalak,

• Bana Bir Şeyhler Oluyor.

Eser Yenenler Kim?

1994 senesinin Şubat 14’ünde Bursa’da dünyaya gözlerini açmıştır.

Kendisi 11 yaşının içindeyken tiyatro sanatına adım atmıştır. İlk ve ortaokul eğitimlerini Bursa’da tamamlayan Eser, Liseyi de Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Sonrasında ise Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kendisi henüz 6 yaşında bir çocukken babası ölmüştür.

Eser Yenenler, lisenin her mezuniyetinde “Çakırkeyf” isimli rock grubu ile sahne almaktadır.

Eser Yenenler’in oyunculuk hayatını sıralamak gerekirse; Bursa Belediye Gençik Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Akademi Hayat ve en son 2006 senesinde Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen BKM(Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfakta yer almıştır.

BKM Mutfak oyuncuları tarafından hazırlanmış Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında hem yazarlık hem oyunculuk hem de sunuculuk yapmıştır.

2003 senesinde ilk dizi tecrübesini Aliye adlı dizideki Özgür karakteri ile yaşamıştır. Star TV’de yayınlanmakta olan Eyvah Düşüyorum isimli yarışma programında sunuculuk görevini üstlenmiştir.

2013 senesinde Sergen Yalçın’ın yerine “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada jüri olmuştur.

BKM Mutfak’ta beraber çalıştığı Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la Star TV ekranlarında yayınlanan 3+1 adlı programı başlatmıştır. Sonrasında ise Acun Medya yapımcılığı altında; 3 Adam adlı programa başlamışlardır ve bu program günümüzde de devam etmektedir. Bunun dışında Eser Yenerler; Acun Ilıcalı, Özgü Namal ve Murat Boz’la birlikte “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada jürilik görevini üstlenmektedir.

2015 senesinde TV8 kanallarında yayınlanmakta olan ve sunuculuk görevini Acun Ilıcalı tarafından yapılan “Yetenek Sizsiniz Türkiye 2015” yarışmasında, Ali Taran, Seda Balkan ve Eser Yenenler jürilik görevini üstlenmiştir.

2015 senesinde vizyona giren Bana Baba Dedi adlı yapımda başroldür.

Eser Yenenler’in Filmografisi:

• Aliye(2004),

• Fırtına(2006),

• Bir Demet Tiyatro (2006- 2007)

• Çok Güzel Hareketler Bunlar(2008- 2011)

• Eyvah Düşüyorum(2012),

• Benzemez Kimse Sana(2013),

• 3 Adam (2013- devam ediyor),

• Yetenek Sizsiniz Türkiye(2013-2015)

• Bana Baba Dedi(2015)