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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan ne zaman dönecek, neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı, geri gelecek mi?

Uzun yılların ardından ekranlara dönen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yepyeni kadrosu ile eğlendirmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam etmekte olan programda; Yılmaz Erdoğan’ın son dönemlerde ekranlara gelmemesi izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Eser Yenerler’in, Yılmaz Erdoğan yerine yarışmayı sunması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu işte detaylar.

13 Aralık 2020 Pazar 19:24
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan ne zaman dönecek, neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı, geri gelecek mi?
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6 Aralık Pazar günü ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında, Programın sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenerler yapmıştı. Bunun üzerine izleyiciler ÇGHB 2’nin sunucusu olan Yılmaz Erdoğan’ın programı neden sunmadı, sağlık durumunda bir sorun mu var gibi sorular sormaya başladı. Programın 13 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümünde ise Yılmaz Erdoğan yine yok.

 

Yılmaz Erdoğan Neden Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ de Yok

Geçen hafta yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ nin yeni bölümünde programı Eser Yenenler sunmuştu. Bunun üzerine Yılmaz Erdoğan’ın programda neden yer almadığı merak konusu oldu. Bunun üzerine ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, konuya açıklık getirmek amacıyla sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

 

 

“Film için çalışmalara başladım ve bu nedenle #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak’ın takım kaptanlarından birisi olan @eseryenenler tarafından sunulmaya devam edecek. Zilleri çaldırmaya devam @CokGuzelHareket”

 

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’yi Kim Sunacak

Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’yi Eser Yenenler Sunacak. Yılmaz Erdoğan’ın ÇGHB 2’ye dönüşü ise film çalışmalarının bitmesinden sonra olacak.

 

 

13 Aralık 2020 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, 65. Bölüm fragmanı

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:24
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