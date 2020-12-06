Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümünde Yılmaz Erdoğan neden yok? Yerine kim gelecek?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de önemli bir değişiklik söz konusu. Programın yapımcısı ve hocası olan Yılmaz Erdoğan uzun bir zamandan sonra ekibin başında olamayacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenenler yer alacaktır.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılmaz Erdoğan Neden Yok?

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında bir müddet yer alamayacak. Yılmaz Erdoğan’ın yeni filminin çekimi için İstanbul’un dışına da çıkacak. ÇGHB 2’nin çekimleri Yılmaz Erdoğan’a ait olan bir çiftlikte çalışmalar yapılıyor ve çekimleri İstanbul’da yapılıyor. Bu yoğun tempo içerisinde Yılmaz Erdoğan filmini çekemeyeceği için programın başına Eser Yenenler getirilecek.

Bu sıralar boşta olan Eser Yenenler’de projeyi kabul ederek programın başına geçmeyi kabul etti.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılmaz Erdoğan Ne Zaman Geri Dönecek?

Yılmaz Erdoğan, ÇGHB’de en az 1 ay boyunca uğrayamayacak bu süre ilerleyen zamanlarda uzayabilir. Yılmaz Erdoğan Vizontele , Vizontele Tuuba ve Kelebeğin Rüyası ve Organize İşler Sazan Sarmalı gibi pek çok filmi çekerek başarılı projelere imza atmıştır. Erdoğan, yeni filminde senarist, yönetmen ve oyuncu olarak yer alacaktır. Pandemi süreci boyunca yazmış olduğu senaryoları tek tek çekerek 2021 yılına bomba gibi gireceği düşünülmektedir.