İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümünde Yılmaz Erdoğan neden yok? Yerine kim gelecek?

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının hocası olan Yılmaz Erdoğan'ın neden yeni bölümlerde yer almadığı merak edilmeye başlandı. Programın yeni bölümlerinde gözükmeyen Yılmaz Erdoğan'ın neden olmadığı hayranları tarafından merak konusu oldu.

06 Aralık 2020 Pazar 17:23
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümünde Yılmaz Erdoğan neden yok? Yerine kim gelecek?
Takip Et:

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de önemli bir değişiklik söz konusu. Programın yapımcısı ve hocası olan Yılmaz Erdoğan uzun bir zamandan sonra ekibin başında olamayacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenenler yer alacaktır.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılmaz Erdoğan Neden Yok?

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında bir müddet yer alamayacak. Yılmaz Erdoğan’ın yeni filminin çekimi için İstanbul’un dışına da çıkacak. ÇGHB 2’nin çekimleri Yılmaz Erdoğan’a ait olan bir çiftlikte çalışmalar yapılıyor ve çekimleri İstanbul’da yapılıyor. Bu yoğun tempo içerisinde Yılmaz Erdoğan filmini çekemeyeceği için programın başına Eser Yenenler getirilecek.

Bu sıralar boşta olan Eser Yenenler’de projeyi kabul ederek programın başına geçmeyi kabul etti.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılmaz Erdoğan Ne Zaman Geri Dönecek?

Yılmaz Erdoğan, ÇGHB’de en az 1 ay boyunca uğrayamayacak bu süre ilerleyen zamanlarda uzayabilir. Yılmaz Erdoğan Vizontele , Vizontele Tuuba ve Kelebeğin Rüyası ve Organize İşler Sazan Sarmalı gibi pek çok filmi çekerek başarılı projelere imza atmıştır. Erdoğan, yeni filminde senarist, yönetmen ve oyuncu olarak yer alacaktır. Pandemi süreci boyunca yazmış olduğu senaryoları tek tek çekerek 2021 yılına bomba gibi gireceği düşünülmektedir.



Son Güncelleme: 06.12.2020 17:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çok Güzel Hareketler BunlarYılmaz ErdoğanEser Yenenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?

Popüler Haberler

2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Canan Atalay oynadığı diziler
Evde kalarak sağlıklı ve hızlı kilo vermenin yolları nelerdir?
Sokağa çıkma yasağında site bahçesine çıkmak serbest mi, Site bahçesinde yasak yok mu?
Temel ihtiyaç desteği geri ödemeleri nasıl olacak? Geliri 5 Bin TL den az olanlara temel ihtiyaç desteği!
KOSGEB, Girişimcilere İş Yeri Açma Desteği Olarak 370 Bin TL'ye Kadar Destek Sağlıyor!
Kara Cuma indirimleri nedir? Black friday indirim zamanları ne zamandır?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan yer aldığı dizi ve film yapımları
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç?
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin doğum tarihi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.