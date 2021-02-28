Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncu kadrosu kim kimdir? ÇGHB 2 tam kadro oyuncuları ve oyuncu isimleri

Atakan Çelik

3 Şubat 1990 İstanbul Beyoğlu doğumlu

Boy 183 cm kilo 76 kg.

İktisat bölümü mezunu

Tiyatro ve oyunculuk ilgisi hep olan oyuncuya annesi "Sigortalı işin olsun1 sözlerinden sonra tiyatrodan uzaklaştı. Daha sonra beş yıl boyunca sigortalı bir işte çalıştı. 2015 yılında BKM ile tanışınca hayallerinin peşine düşerek BKM Mutfak çatısında yer edindi.

Ayşegül Yılmaz

1994 Zonguldak doğumlu olan oyuncu Kız meslek lisesigrafik tasarım ve fotoğrafçılık bölümü mezundur. Sanata ilgisinin ilkokula kadar daynan oyuncu ilkokulda dansöz olmaya karar vermiş. Liseden sonra Kastamonu Üniversitesi Grafik Tasarım'ı okuyan oyuncu ailesinde gizli bir şekilde Zonguldak Belediye Kültür Merkezi oyunlarına ve sınavlara katılır. Daha sonra oyuncu Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü kazanır.

Okuduğu zamanda ayrıca seçmelere katıldı ve BKM yapımı olan Deliha filminde gelini karakterini canlandırdı. İstanbul'da kalmak için uğraşan oyuncu bir gün "Kesin burada olmayacak" diye BKM mutfak seçmesine girer ve kazanır. Önünden her geçişinde bile heyecan landığını söyleyen oyuncu böyle bir ailede olmaktan çok mutlu.

Batuhan Soyaslan

Batuhan Soyaslan İstanbul'un Fatih ilçesinde 25 Mayısıs 1992'de dünyay geldi. Mevlana İlköğretim Okulu'nun ardından liseyi Şişli Nadolu Lisesi'nde okudu. 9. sınıfta tiyatroya başlayan oyuncu tiyatroyu çok sevdi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü okudu ve şuanda yüksek lisans yapıyor. Önceleri de tiyatro ile ilgilenen oyuncunun ödülleri var ve2012'de de bir kitap yazdı. Kitabının ismi Gözyaşı Hırsızları. Daha sonra farklı ekiplerle oyunlarda yer alan oyuncu BKM Mutfak'ta yer edindi.

Begüm Çağla Taşkın

1987'de Bursa'da dünyaya gelen oyuncu Bursa Cumhuriyet Lises'inde 3 yıl geçirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü okuduktan sonra İzmir MSM'de Actor Studio'ya yazıldı. Hocası Apo Kaya'nın Müjdat Gezen Konservatuarı'nda oyuncuyuyu ikna etmesi üzerine sınava girerek macerası başladı. Konservatuar zamanları oyuncunun en güzel yılları oldu.Daha sonra oradan mezun olan oyuncu Kim Korkar Hain Kurttan oyununun yönetmen asistanlığını yaptı. Sonra ise BKM Mutfak ekibine katılarak Yılmaz Usta ile tanıştı.

Cemile Canyurt

15 Mart 1992DE Kırıkkale'de doğan oyuncu Ankara'da büyüdü. 13 yaşından tiyatroya olan ilgisi başladı. Ankara'da özel tiyatro eğitiminden sonra ailesi tarafından elle turulur bir meslek sahibi olması tepkisiyle karşılaşınca tiyatro çalışmalarını bir döenm gizli tuttu. Daha sonra bu durumun öğrenilmesiyle oyucnuluk hayalleri bir süre erteledi. AİBÜ Gıda Mühendisliği bölümün kazanmasıyla üniversitede tiyatro ile ilgili topluluklarda ve özel organizasyonlarda yer aldı. İstanbul'a gelmek için pek çok farklı yollar arayan oyuncu bir kaç televizyon yapımlarında ve kısa filmlerde yer aldı. Okul bittiğinde İstanbul'da kaldı. Sürekli BKM'nin gösterilerini takip eden oyuncu BKM'ye girmek için yollar arıyordu. 2016'da BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatrosu'na katılan oyuncu 3 arkasşıyla Geçici Tiyatro olarak sezonu birincilikle sonlandırdı. Daha sonra BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil olarak skeçler yazmaya başladı.

Cihan Talay

1984 İstanbul Eminönü Enasf Hastnesi'nde dünyaya gelen oyuncunun annesi Çndan ankırı tarafı babası ise Kırklareli tarafındandı. Zeytinbunu'nda yaşayan oyuncu üç yıldır Yılmaz Erdoğan ile çalışıyor. Babası işportacı annesi de emekli ev hanımıdır.

Evliya Aykan

31 Ağustos 1992'de Hakkari'de dünyay gelen oyuncu çocukluğunun bir bölümünü Van'da geçirdi. 13 yaşında tiyatro ile tanışan Aykan Devlet Tiyatrsou ve Özel Tiyatrolarda farklı oyunlarda yer aldı. Aynı zamanda konservatuara hazırlanan Ykan 2011 Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümne girdi. Sonra İstanbul'a taşınan oyuncu farklı film ve dizi yapımlarında yer alarak 2017 senesinde BKM Mutfak ekibine katıldı.

Ezgi Özyürekoğlu

12 Şubat 1990'da Tarsus'ta dünyaya gelen Özyürekoğlu'nun hep oyuncu olma haliyle vardı. 2008'de Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Fakültesi'ne kazandı. Burada tiyatro oyunlarında oyuncu, yönetmen gibi pek çok görevlerde yer aldı. Mezun olduktan sonra bir yıl çocuk oyunlarında ve belediye oyunlarında oynadı. 2014'de Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisansı'na başladı. İki sene sonunda ne yapacaığını bilemeyen oyuncu reklam görüşmelerine gitti. Dah sonra amatör tiyatro oyunundan sonra sonunda BKM mutfak ile tanıştı. 2016'dan beri BKM Mutfak ailesinde.

Gürhan Altundaşar

1984'de Ankara'da dünyay gelen oyuncu Eskişeri Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Saant Dalı Bölümü'nü okudu. 5 sene sınavlara girdi. 2013'dde İstanbul'a geldi. Burada pek çok farklı tiyatrolarda oynadı. 2016'da BKM Mutfak ailesine katıldı.

Hamza Yazıcı

1992 yılında İsntabul'da dünyay geldi. 2008'den beri tiyatro usta çırak ilişkisiyle harmanlandı.

Ahmet Hilmi Deler

16 Nisan 199'te Sakarya'da dünyaya gelen oyuncu Trakya Üniversitesi Eknonmetri Bölümü'nden mezun oldu. 2010-2012 seneleri arasında Tiyatro Ti'den Temel Oyunculuk Eğitimi aldı.

İlkokldan beri başlayan tiyatro sevgisi üniversitede Ekonometri okumasına rağmen buna engel olmadı. Ünivsersitedeylen Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Klübinde pek çok oyunlar yazıp oynadı. Okuldan sonra bir televiyon programına intenet üzerinden başvurarak kısa filmlerde yer aldı. 2016 senesinde BKM Mutfak'ta doğaçlama ligine katılarak geçici tiiyatroyu birincilikle bitirdi. Daha sonra BKM Altyapısıyla birlikte ekibe dahil oldu.

Ecem Bayır

11 Nisan 1996'da Beyoğlu'nda dünyay gelen oyuncu İstanbul Dilbilimi Bölümü'nde okuyor. Küçüklükten beri oyunculu hevesi olan oyuncu Konservatuvar okumak istemişti ama lisedeki yabancı dil tercihi neeniyle üniversite de dille ilgili bölüm tercih ettti. BKM Mutfak' girene kadar bir tecrübesi yoktu.

Eda Nur Hancı

23 Ocak 1996'da İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Lisesi'nde bir sene İngilizce hazırlık okudu. Aynı zamanda Almanca öğrendi. Lise başında dilini geliştirmek amacıyla Kanada ve Amerika'da kaldı. Döndüğü zaman ise amatör olarak yaptığı oyunculuğu ilerletmek istedi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri almaya başladı. Eğitim bitince aynı kurumda tiyatro oyunlarında yer aldı. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünü kazandı. Okulun hazıllık dili Fransızca olunca bir sene daha hazırlık okumuş oldu. Oyun çevileri yaparak kendi çevirdiği oyunda oynadı. Bu arada doğaçlama tiaytro yaptı ve Youtube'da bir kanalda metin azarı olarak çalıştı.Genel olarak Hancı çok iyi İngilizcenin yanında Fransızca ve Almanca da biliyor. Oyuncu bir arkadaşının aracı olmasıyla BKM Mutfak seçmelerine katılarak ekibe dahil oldu.

Engin Demircioğlu

İlk ve orta okulu Bursa'da okuyan oyuncu evde kendi çapında ksaetler doldurup radyo programları yapardı. Almanya'da okuduğu zamanlarda amatör futbolcu olan oyuncu 1998'de Bursa'ya geri döndü. O sırada mankenlik fotomodellik ve dansçılık yaptı. Bir süre İspanya'da yaşayan Demircioğlu içindeki tiyatro sevgisini keşfederek 2008'de İstanbul'a geldi. Sadri Alışık Konservatuar'ında oyunculuk dersi alırlen bir dönem çocuk oyunlarında yer aldı. Küçük Adam, Ne Oldu Sana gibi oyunlarda oynadı. 2017'de BKM ile tanıştı.

Fatih Öztürk

17 Haziran 1984'de İstanbul'da dünyaya gelen pyuncu İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 2003'de Kütahya İşletme bölümünü kazanan oyuncu bir gün işletme dersinde sebebini bilmediği bir şekilde dersten atıldıktan sonra kantinde çay içerken tiyatro kulübünün afişini gördü ve gruba katıldı. Daha sonra Konservatuvar sınavına hazırlanan Öztürk Eskişehir Konservatuvar Oyunculuk Bölümü'nü kazandı.2012'de mezun olduktan sonra BP rekşam kampanyasında üç yıl oynadı. Sonra 2018'de BKM ile tanıştı.

Fatma Tezcan 1998'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu eğitim sürecinde derslerle ilgilenen bir öğrenci olmadı. İlk defa sekiz yaşlarındayken tiyatroya gitmek istedi. Külkedisi'ne çalışan oyuncuya arkadaşları "sen çok büyüksün ve çirkinsin külkedi olmazsın" dedikleri için hevesi kırıldı ve sporla ilgilenmeye başladı. Hayatı sporla geçen oyuncu voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyetı bölümğne kayıt oldu. Hep oyuncu olmak isteyen Tezcan okula giriş sebebini olarak ise ailesinin "Oyuncu olmak istiyorsan önce bir bölüm kazan kızım" sözlerini gösterdi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde iki sene geçiren Tezcan oyunculuk tesrübesi olmmasına rağmen BKM seçmelerine katılarak ekibe dahil oldu.

Gözde Şencan

1985'te İstanbul'Da dünyaya gelen oyuncu ilk önce Eskişehir biyoloji ve daha sonra Eskişehir konservatuvar okudu.Mezun olduktan sonra ne yapacağını bilemeyen Şencan İstanbul'a gelince uzun bir zaman iş bulamadı. Semaver Kumpanya kalabalık bir oyun yapacağını duyan Şencan kalıbalığa karışarak oyuna kabul edildi. Daha sonra da bir arkadaşının Şencan'ı tavsiye etmesi üzerine BKM Mutfak 4 Çeyrek 1 Tam ekine girdi.

Metin Pıhlıs

29 Şubat 1002'de Antalya'da doğan oyuncu liseyi Aldemir Atilla Konuk Lisesi'nde okudu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sermaya Piyasasını okuyan Pıhlıs hemen sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde konservatuvarı kazandı. Pıhlıs Mezun olduktan sonra da da BKM Mutfak ekibine seçildi.

Ozan Can Yiğit

1993'de Ankarada dünyaya gelen Yiğit'in tiyatro ile tanışması lise dönemine dayanıyor.Tiyato ile tanışmasını buluğ çağını bastırsın diye zorla tanıştırıldığını ifade eden oyuncu 18 yaşında LA'ye yelkenlerini açtı. Dil okulu ve ardından New York Film Academy - BFA Acting for filmde eğitimlerini tamamladı derken 5 senenin nasıl geçtiğini anlamadı. İki senedir İstanbul'da yaşıyor. Ekşi Elmalar ve Tatlım Tatlım filmlerinde rol aldı. İki senedir de BKM Mutfak çatısı altında bulunuyor.

Safa Sarı

22 Haziran 1992'De Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğan oyuncunun çocukluğu sokaklarda kirde, pasta oynayarak geçti. Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi'ni okurken okulun tiyatro kulbüne gitmesiyle tiyatro sevgisi artmaya başladı. Şuanda da hayallerinin olduğu yer olan BKM Mutfak ekibinde.

Sema Özkan Yorgun

1984'de Antalya'da doğan oyuncu tiyatroya ortaokulda başladı. Marmara Ünivsersitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini bitiren Yorgun "Öğretmenlik bana göre değildi" diyerek oyunculuğa yöneldi. "Bu amaçla bir gün tüm KPSS kitaplarımı geri dönüşüme attıktan sonra tiyatro eğitime başladım" ifadelerini kullandı. oğaçlamadan öüzikale kadar, Eric Morris tekniğinden kamera önü oyunculuğa kadar pek çok eğitimden sonra Şahika Tekand'ın Studio oyuncularına başladı ve oradan mezun oldu.

Seneler boyunca pek çok çeşitli projelerde yer aldı ve 2016 yılında da bir kızı oldu.

Yasin Çam

15 Şubat 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Çam, Milas'da büyüyerek Milas Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu bölümünü kazanarak ilk yıl sonunda Marmara Üniversitesi Mizah Kulubü'ne katıldı. Tiyatro oyununfa oynamaya başlamasından sonra oyuncu olmaya karar verdi. 2006-2013 yılları arasında pek çok oyunda rol adlı be yönetti. Döert sene kulübün başkanlığını yaptı.

Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarını kazanarak oyunculuk dersi aldı. 2015-2016 senelerinde reklam filmlerinde yer aldı. 2016'da Hesapta Aşk sinema filminde oynadı. Yüksek Sosyote, Nerdesin Biradeer, Aslan Ailem gibi dizi yapımlarında rol aldı.

2016 senesi başında BKM Mutfak'ta 4 Çeyrek 1 Tam skeç gecesi projesinde rol adlı. 2017'de BKM ekibine dahil oldu.