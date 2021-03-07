Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok? 7 Mart Kanal D yayın akışında ÇGHB 2 yer almadı

Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 komedi skeç programı Kanal D’nin 7 Mart Pazar günü yayın akışında yer almadı.
Programın sunuculuğunu üstlenen Yılmaz Erdoğan’ın film çekimi için bir süredir programdan uzak kaldığı ve bu süreçte eski öğrencisi Eser Yenenler’in sunduğu programın 7 Mart Pazar yayın akışında yer almaması dikkat çekti.
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, hangi gün yayınlanacak?
Ancak programın önümüzdeki hafta Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Yılmaz Erdoğan’ın ise film çekimlerinin bitmesinin ardından sunuculuk koltuğuna geri geleceği biliniyor. Kanal D ekranlarında bu akşam Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yerine Sibel Can ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı yayınlanacak.