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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok? 7 Mart Kanal D yayın akışında ÇGHB 2 yer almadı

Kanal D’nin sevilen komedi skeç programı Çok Güzel Hareket Bunlar 2 Kanal D yayın akışında yer almadı. İzleyiciler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, ÇGHB 2 hangi gün ve ne zaman yayınlanacak sorularını araştırmaya başladı.

07 Mart 2021 Pazar 16:24
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok? 7 Mart Kanal D yayın akışında ÇGHB 2 yer almadı
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Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 komedi skeç programı Kanal D’nin 7 Mart Pazar günü yayın akışında yer almadı.

Programın sunuculuğunu üstlenen Yılmaz Erdoğan’ın film çekimi için bir süredir programdan uzak kaldığı ve bu süreçte eski öğrencisi Eser Yenenler’in sunduğu programın 7 Mart Pazar yayın akışında yer almaması dikkat çekti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, hangi gün yayınlanacak?

Programda Yılmaz Erdoğan yerine geçici süreliğine sunuculuk yapan Eser Yenenler’in çocuğunun rahatsızlandığı ve bu nedenle İstanbul’a dönmek zorunda kaldığı öğrenildi. Çekimleri Köyceğiz’de devam eden programda Eser Yenenler’in olmaması nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.

Ancak programın önümüzdeki hafta Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Yılmaz Erdoğan’ın ise film çekimlerinin bitmesinin ardından sunuculuk koltuğuna geri geleceği biliniyor. Kanal D ekranlarında bu akşam Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yerine Sibel Can ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
çok Güzel Hareketler BunlarEser YenenlerYılmaz ErdoğanKanal D
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