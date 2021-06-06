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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm canlı Kanal D ekranlarından yayınlanıyor. Her bölümüyle kahkaha tufanı yaşanan ÇGHB 2 88.yeni bölüm 6 Haziran 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm canlı izle, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 son bölüm ne zaman sorularını araştırıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 19:46
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
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Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 88.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen komedi programı izleyicileri kahkaha tufanına sevk ediyor.

BKM Mutfak ekibi tarafından hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 komedi programı son bölümüyle de çok beğenilmişti. ÇGHB 2 88.yeni bölüm 6 Haziran Pazar günü HD olarak Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 88.bölüm saat kaçta?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 canlı yayın her hafta Pazar akşamı saat 20:00’de Kanal D’de yayınlanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği programda BKM Mutfak oyuncuları yazdıkları eğlenceli skeçleri sahneliyor.

Daha önce 2007-20012 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ilk ekibiyle yayınlanmış ve o dönem izlenme rekorları kırmıştı. O dönem programın oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin gibi isimlerin yer aldığı ÇGHB ekibinin ikinci ekiple çekilen yeni versiyonu da çok beğenildi. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümleri HD ve kesintisiz olarak Kanal D ekranlarından yayınlanıyor. Ayrıca ÇGHB 2 yeni bölüm, son bölüm reklamsız ve tek parça olarak Youtube üzerinden de yayınlanıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 88.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncu kadrosu

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı için sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan’ın seçtiği isimler BKM Mutfak bünyesinde belli bir süre eğitim almıştır. Alınan eğitimlerin ardından geçen sezonla birlikte sahneye çıkan oyuncular performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Çok Güzel Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncu kadrosu şu şekilde;

Atakan Çelik,

Ayşegül Yılmaz,

Batuhan Soyaslan,

Cemile Canyurt, Cihan Atalay,

Ecem Sena Bayır,

Evliya Aykan,

Ezgi Yürekoğlu,

Fatih Öztürk,

Gürhan Altundaşar,

Hamza Yazıcı,

Hilmi Deler,

Metin Pıhlıs,

Ozan Yiğit,

Safa Sarı.



Son Güncelleme: 06.06.2021 19:46
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