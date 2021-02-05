Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü mü değişti? ÇGHB Yeni bölümler ne zaman yayınlanıyor?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Komedi Programının Günü Mü Değişti? ÇGHB 2 Yeni Bölümü Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Bugün günlerden Perşembe günü olmasından dolayı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin Kanal D ekranlarında yayında olmasından dolayı izleyenler ÇGHB 2’nin gününün değişip değişmediğini merakla araştırmaya başladı. Bu yüzden Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin izleyenleri programın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin Günü Mü Değişti?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır. Ancak bugün 4 Şubat Perşembe günü yayın akışında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programına da yer verildi. Bunun ardından günü mü değişti sorusu gündem konusu oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü değişmemiştir. Bugün tekrar bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölümleri Pazar günü saat 20:00 'da yayınlanacaktır.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yeni Bölümü Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümleriyle her haftanın Pazar gününde saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluşuyor.

Kanal D 4 Şubat 2021 Perşembe Günü Yayın Akışı