Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bu sezon final mi yapacak?

2008-2011 yıllarında yayında olan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğindeki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının 2021-2022'de ekranlarda yer alıp almayacağından veya sezon sonunda final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının final tarihinin ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 2021-2022 yeni sezonda olacak mı?

10 Şubat 2019 tarihinde Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan eğlence programı, 2008-2011 yıllarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın devamı niteliğinde. BKM Mutfak imzası taşıyan program, sosyal medyadan da büyük ilgi gördü. Programın sanat yönetmenliğinde Yılmaz Erdoğan’ın, bulunduğu program, almış olduğu reytingle de adından söz ettirmeye devam ederken aynı zamanda eğlenceli skeçleriyle de sık sık adından söz ettirmektedir. 3. sezonuna giren Çok Güzel Hareketler Bunlar eğlence programı geniş bir izleyici kitlesine sahip olup 2 yeni sezonda gösterilmeye devam edecek.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bitecek mi?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 final mi sezon finali mi yapacak?

Başarılı isimlerle ve ilginç skeçiyle 3 sezondur Kanal D ekranlarında görünen eğlence programı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Gösterinin sunucusu Yılmaz Erdoğan geniş bir izleyici kitlesine sahip ve seyirciye kendini sevdirmeyi başardı. Ancak başarılı komedyen Eser Yenenler daha sonra Yılmaz Erdoğan'a katıldı. Bu iki ismin sunduğu eğlence henüz bitmedi.

63. bölümde Yılmaz Erdoğan'ın yerine Eser Yenenler'in programına katılması büyük ilgi gördü. 10 Şubat 2019'dan itibaren yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 reytingleri yükseliyor ve sosyal medyada da bu kadar gündemde yer alırken final ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Sezon sonuna girecek programlar, bu sezon final yaptıkları yerden devam edecek. Ancak popüler program Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 sezon final tarihi belirsiz.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ne zaman final yapacak?

2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğindeki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı 3. sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu sezon kesin olarak sezon finali yapacak olan eğlence programının final tarihi henüz belli değil. Gösteri çok sayıda izleyiciyi çekmesine ve insanların ilgisini çekmesinden dolayı final doğal olarak olmadı. Bu nedenle programın ne zaman final yapacağı belli olmamakla birlikte ekranların en sevilen programlarından biri olmayı başaran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı uzun yıllar ekranda kalmaya devam edecek.