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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76.bölüm izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76.bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 20:19
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
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Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen program geçen hafta geçici olarak sunuculuk yapan Eser Yenenler’in ailevi bir sorunu nedeniyle ekranlara gelmemişti.

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin 14 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 76.bölüm fragmanı yayınlandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ne zaman yayınlanıyor?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 komedi skeç programı her Pazar Kanal D ekranlarında saat 20:00’de yayınlanıyor. Programın 76.yeni bölümü bu akşam 20:00’de izleyici karşısına çıkacak.

ÇGHB 2 oyuncuları

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin oyuncu kadrosunda;

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan gibi isimler yer alıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesinde tiyatro oyunları sahneleyen ekibin başında yer alan oyuncu Yılmaz Erdoğan tarafından hazırlanmaktadır. Daha önce de Kanal D ekranlarından yayınlanan ve o dönem çok beğenilen program geçtiğimiz yıl yeni kurulan oyuncu kadrosuyla ve Yılmaz Erdoğan’ın önderliğinde ekranlara dönmüştü. Geçen sezondan itibaren Kanal D ekranlarından Pazar akşamlarının vazgeçilmez komedi programı olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 14 Mart Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76.yeni bölümü canlı izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 14.03.2021 20:19
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