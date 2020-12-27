Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları belli oldu

Yeni yıla az bir süre kalmasının ardından birçok kanal yılbaşı özel programlarını açıklamaya başladı. Kanal D’de yılbaşına özel bölümüyle Çok Güzel Hareketler 2 Yılmaz Erdoğan sunumuyla ekranlarda seyirci karşısına çıkacak.. Programın birbirinden ünlü konukları da belli oldu.

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konukları kimler?

Kanal D ekranlarının çok seyredilen programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşına özel hazırladıkları skeçlerle izleyenleri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Birbirinden güzel skeçlerle izleyici karşısına çıkacak oyunculara ünlü isimlerde eşlik edecek.

Yılbaşında programa Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek konuk olarak katılacaklar.

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00’da Kanal D’de seyirci ile buluşacak.