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Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 77.yeni bölümüyle 21 Mart 2021 Pazar günü ekranlara gelecek. İzleyiciler Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 77.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 19:45
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
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Kanal D ekranlarının komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 77.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta Pazar akşamı ekranlara gelen komedi programının her bölümü ilgiyle takip ediliyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 77.bölümüyle 21 Mart Pazar akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

Kanal D ekranlarında ilk olarak Çok Güzel Hareketler adıyla yayınlanmaya başlayan komedi skeç programı o dönemin en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Beşiktaş Kültür Merkez bünyesinde Yılmaz Erdoğan’ın hazırlayıp sunduğu programda Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak başta olmak üzere çok sayıda oyuncu adını duyurdu.

Aradan yıllar geçti sevilen komedi programı Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu yeni kadro ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adıyla geçen sezon ekranlarda yerini aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin sunuculuğunu da Yılmaz Erdoğan yapmaktadır. Ancak Yılmaz Erdoğan son bölümlerde yerini geçici olarak eski öğrencisi Eser Yenenler’e bıraktı. Yılmaz Erdoğan’ın film çekiminde olması nedeniyle programı Eser Yenenler’in sunduğu açıklanmıştı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 77.bölümünde de Eser Yenenler yer alacak. Programın 77.bölümü 21 Mart Pazar bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 77.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 21.03.2021 19:45
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