Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de geleneksel hale gelen yılbaşı özel bölümü merakla bekleniyor. İzleyicileri kahkahaya boğan program her Pazar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak sevilen program 27 Aralık Pazar günü yayınlanmadı. Programın yılbaşı gecesi özel programıyla yayınlanacağı için Pazar günü yayınlanmadığı açıklandı.
Öte yandan yılbaşı özel bölümünde eski oyunculardan Eser Yenenler, Ersin Korkut, Şahin Irmak ve Emrah Parlak da skeçlerde yer alacak.
Son Güncelleme: 27.12.2020 16:24