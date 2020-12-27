Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de geleneksel hale gelen yılbaşı özel bölümü merakla bekleniyor. İzleyicileri kahkahaya boğan program her Pazar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak sevilen program 27 Aralık Pazar günü yayınlanmadı. Programın yılbaşı gecesi özel programıyla yayınlanacağı için Pazar günü yayınlanmadığı açıklandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 komedi skeç programı yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00 ekranlara gelecek. Programın yılbaşı özel konukları ise Kibariye, Hülya Avşar, Emir Can İğrek, Koray Avcı, Cengiz Kurtoğlu ve Hande Subaşı olarak açıklandı.

Öte yandan yılbaşı özel bölümünde eski oyunculardan Eser Yenenler, Ersin Korkut, Şahin Irmak ve Emrah Parlak da skeçlerde yer alacak.