Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? 21 Mart 2021 Pazar ÇGH 2 neden tekrar bölümü yayınlanıyor, bitti mi final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında uzun bir zamandan bu yana izleyenlerini kahkaha tufanına boğan Çok Güzel Hareketler 2 komedi programının neden ekranlarda olmadığı final mi yaptığı konuları hakkında programın izleyenleri tarafından merak konusu olarak araştırılıyor. Beşiktaş Kültür Merkezi’nde milyonlara hitap eden bölümleri ile izleyenleriyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam tekrar yayını ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Herkes Çok Güzel Hareketler 2 komedi programının niçin yeni bölümünün yayınlanmadığını merakla araştırıyor.

Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde yıllardan beri Kanal D ekranlarında yerini koruyan Çok Güzel Hareketler 2 son zamanlarda tekrar bölümleriyle ekranlarda yer alıyordu. Komedi gösterisi bugün de aynı şekilde izleyenlerin karşısına tekrar bölümüyle çıkacak. Geçen hafta izleyicilerle buluşan son bölümün tekrarının ya da kolaj şeklinde skeçlerin ekranlarda olması bekleniyor. Herkes 21 Mart Pazar gününde Çok Güzel Hareketler 2 komedi programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığını merakla araştırıyorlar.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü neden yok?

Bugün Kanal D kanalının yayın akışında göz gezdiren izleyiciler Çok Güzel Hareketler 2’nin tekrarının ekranlarda yer alacağını öğrenmelerinin ardından neden yeni bölümün yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Öncelerde Eser Yenenler’in bebeğinin hastalanmasından dolayı aksayan çekimlerden dolayı tekrar bölümleriyle ekranlarda yer alan Çok Güzel Hareketler ‘nin 21 Mart Pazar günü yeni bölümünün yayınlanmama nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

21 Mart Pazar günü tekrar bölümüyle ekranlarda yer alacak olan Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni bölümünün 28 Mart Pazar günü ekranlarda yer alması bekleniyor.