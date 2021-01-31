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Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncuları kim isimleri nedir? ÇGHB 2 oyuncu kadrosu isim listesi

Kanal D ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. İşte ÇHGB 2 oyuncu kadrosu ve biyografileri.

31 Ocak 2021 Pazar 19:11
Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncuları kim isimleri nedir? ÇGHB 2 oyuncu kadrosu isim listesi
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kendi yazdıkları skeçleri sahneleyen oyunculardan oluşan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin genel yayın yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Son haftalarda Yılmaz Erdoğan’ın film çekimleri olması nedeniyle Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncusu Eser Yenenler sahneyi yönetiyor. ÇHGB 2’nin kadrosunda birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncu kadrosu

Atakan Çelik

3 Şubat 1990 yılında İstanbul’da doğdu. İktisat bölümü mezunu olan Çelik, annesinin ısrarlarıyla her zaman hayalini kurduğu tiyatrodan uzaklaştı. Bir sigorta şirketinde çalışırken 2015 yılında BKM ile tanışarak hayallerinin peşinden gitti ve o tarihten beri BKM’de yeteneklerini sergiliyor.

Ayşegül Yılmaz

13 Aralık 1994’te Zonguldak’ta doğdu. Aslen Artvin’li olan Yılmaz, lisede grafik tasarım ve fotoğrafçılık bölümünü okudu. İlkokulda dansöz olmak isteyen oyuncu, Kastamonu Üniversitesi Grafik Tasarım bölümüne kayıt yaptırdı ancak aklı oyunculukta kaldığı için ailesinden gizlice sınavlara girdi ve Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü kazandı.

Kariyerine BKM yapımı ‘Deliha’ filmi ile başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra ‘Kesin olmayacak’ diyerek girdiği BKM Mutfak seçmelerini kazandı.

Metin Pıhlıs

29 Şubat 1992’de Antalya’da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde konservatuar kazandı. Mezun olduktan sonra BKM Mutfak’a seçildi.

Safa Sarı

22 Haziran 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Lisede tiyatro kulübüne gitti ve oyunculuk becerileri gelişti. Farklı ünlülerin taklitlerini yapabiliyor. Uzun süredir BKM Mutfak ekibinde yer alıyor.

Batuhan Soyaslan

25 Mayısıs 1992’de İstanbul’da doğdu. Şişli Anadolu Lisesi’nde okuduğu sırada tiyatroya başladı. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladı ve şu an aynı bölümde yüksek lisans yapıyor. 2012 yılında ‘Gözyaşı Hırsızları’ adlı bir kitap çıkardı.

Begüm Çağla Taşkın

15 Ağustos 1987 yılında Bursa’da doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. İzmir MSM’de Actor Studio’ya kayıt yaptırdı. Müjdat Gezen Konservatuarı sınavlarına girdi ve kazandı. Daha sonra BKM ekibinde kendine yer buldu.

Cemile Canyurt

15 Mart 1992’de Kırıkkale’de doğdu. Ankara’da büyüyen Canyurt, özel bir tiyatroda eğitim aldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği’ni kazandı ancak içindeki tiyatro aşkı hiç bitmedi. Üniversitede birçok tiyatro oyununda yer aldı ve kısa filmlerde oynadı. Okul bittikten sonra İstanbul’a geldi ve BKM’ye gitmeye başladı. 2016’da BKM Mutfak’ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldı ve birincilikle bitirdi.

Cihan Talay

24 Aralık 1984’te İstanbul’da doğdu. Aslen Kırklareli’li olan oyuncu Zeytinbunu’nda yaşıyor. Son 3 yıldır Yılmaz Erdoğan ile çalışan Talay, kendi yazdığı skeçlerde rol alıyor.

Evliya Aykan

31 Ağustos 1992’de Hakkari’de doğdu. Çocukluğu Hakkari ve Van’da geçti. Tiyatroyla tanışması 13 yaşında oldu. Devlet tiyatrosu ve özel tiyatrolarda rol aldı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı. Daha sonra İstanbul’a taşındı ve 2017 yılında BKM Mutfak ekibinin bir parçası oldu.

Ezgi Özyürekoğlu

12 Şubat 1990’da Tarsus’ta doğdu. Küçük yaştan beri oyuncu olma hayali kurdu ve 2008 yılında kendisini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde buldu. Üniversitede tiyatro kulübüne başladı. Burada birçok tiyatro oyununda oyuncu, yönetmen, kostümcü ve aksesuarcı olarak çalıştı. 2013 yılında mezun olduktan sonra çeşitli çocuk oyunları ve yetişkin oyunlarında oynadı. 2014 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisansa başladı. Eğitimini tamamlamasına kısa bir süre kala reklam görüşmelerine gitti. 2016 yılında ise hayalini kurduğu BKM Mutfak ekibine dahil oldu.

Gürhan Altundaşar

1984 yılında Ankara’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 5 yıl sınavlara girdikten sonra 2013 yılında İstanbul’a geldi. 2016 yılından bu yana BKM Mutfak’ta yeteneklerini sergiliyor. Gürhan Altundaşar aynı zamanda ünlü oyuncu Merve Dizdar ile evli.

Hamza Yazıcı

1992 yılında İstanbul’da doğdu. 20082den beri tiyatro oyunlarında yer alıyor. Daha önce Güldür Güldür Show kadrosunda yer alan oyuncu bir süredir BKM Mutfak ekibinde.

Ahmet Hilmi Deler

16 Nisan 1994’te Sakarya’da doğdu. Üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi Ekonometri bölümünde tamamladı. 2 yıl Tiyatro Ti’den temel oyunculuk eğitimi aldı. Üniversitede öğrenci olduğu sıralarda Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Kulübünde çeşitli oyunlar yazıp oynadı. Okul bittikten sonra çocuk oyunlarında oynadı. 2016 yılında BKM Mutfak’ın doğaçlama ligine katıldı. Geçici tiyatro olarak sezonu birinci bitirdi.

Ecem Bayır

11 Nisan 1996’da İstabul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Dilbilimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Küçük yaşta dizilerdeki karakterleri taklit etmiş. Üniversitede konservatuar okumak istemiş ancak lisede dil bölümü okuduğu için üniversitede de aynı bölümü tercih etmek zorunda kalmış. Öğrencilik döneminde arkadaşlarıyla bir web sitesi kurarak onunla ilgilendi.

Eda Nur Hancı

23 Ocak 1996’da İstanbul’da doğdu. Lisede dilini geliştirmek için bir süre Kanada ve Amerika’da yaşadı. Her zaman hayali olan oyunculuk için Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamladı. Bir süre doğaçlama tiyatro ve metin yazarlığı yaptı. Bir arkadaşının tavsiyesiyle BKM Mutfak’a başvurmuş ve elemeleri kazanarak ekibe dahil oldu.

Engin Demircioğlu

1982 yılında Bursa’da doğdu. 2008 yılında tiyatrocu olmak istediğini keşfederek Sadri Alışık Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi aldı. Burada birçok oyunda rol aldı. 2017 yılında BKM ile tanıştı ve ÇHGB 2’nin kadrosunda kendine yer buldu.

Fatih Öztürk

17 Haziran 1984’te İstanbul’da doğdu. 2003 yılında işletme bölümünü kazandı. Üniversitede tiyatro kulübüne katıldı ve 2008 yılında Eskişehir konservatuar oyunculuk bölümünü kazandı. 2018 yılında BKM Mutfak’a katıldı.

Fatma Tezcan

1998’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Her zaman tiyatrocu olmak istedi ve 2 yıl Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldı.

Gözde Şencan

1985’te İstanbul’da doğdu. Eskişehir’de biyoloji bölümü okuduktan sonra yine aynı yerde konservatuar okudu. BKM Mutfak’ın 4 Çeyrek 1 Tam ekibine dahil oldu.

Ozan Can Yiğit

1993 yılında Ankara’da doğdu. Uzun süre yurt dışında yaşadı. 2 yıldır İstanbul’da yaşıyor, çeşitli filmlerde ufak rollerle tecrübe edindi. 2 yıldır BKM Mutfak’ta yer alıyor.

Sema Özkan Yorgun

1984’te Antalya’da doğdu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Öğretmen olmak istemeyerek tiyatro eğitimine başladı. Birçok eğitim aldıktan sonra Şahika Tekand’ın Studio oyunculuğuna başladı ve mezun oldu.

Yasin Çam

15 Şubat 1987’de İstanbul’da doğdu. 2006’da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünü kazandı. Öğrencilik yıllarında tiyatro oyununda oynadı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı’nı kazandı. 2 yıl eğitim aldıktan sonra dizi, sinema ve reklam filmlerinde oynadı. 2018 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin kadrosuna dahil oldu.



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:11
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Anahtar Kelimeler:
çok Güzel Hareketler BunlarYılmaz ErdoğanEser Yenenler
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